Мини-музей, мозаика и траволаторы: Как сейчас выглядит станция метро «Проспект Славы» в Петербурге

На станции метро «Проспект Славы» внутри не хватает только отделки и оборудования, снаружи – обустроенной территории. А еще – спешащих пассажиров и стука колес поездов. Уже скоро появятся и они. К 1 сентября должен быть сдан весь участок Фрунзенского радиуса, включающий «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары». Об этом заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Новый участок фиолетовой ветки готов уже больше чем на 90 процентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/702637" frameborder="0"></iframe> Станций метро в Петербурге станет больше.Артем КИЛЬКИН

Впрочем, основные работы на станциях были выполнены еще год назад. А все это время ситуация с Фрунзенским радиусом оставалась для Петербурга тревожной. Изначально в планах было открытие трех станций 20 декабря 2018 года. Однако проблемы с финансовым состоянием «Метростроя» тормозили работы и сроки срывались. В январе этого года Смольный решил разорвать контракты с компанией, однако через некоторое время передумал. После чего «Метрострою» дали аванс, благодаря которому с 1 апреля работа на Фрунзенском радиусе продолжилась, а строители смоги за нее получить зарплату.

Архитектурное решение новой станции будет связано, в том числе, с темой героев-пожарных.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Наши метростроевцы должны получать высокую зарплату, больше, чем в Москве. У нас метро глубокого заложения – это тяжелый труд, поэтому мы будем следить за тем, чтобы он оплачивался достойно. Мы поддержали «Метрострой», пошли на риски и намерены продолжать работать с компанией, потому что это мировой бренд, – отметил Александр Беглов во время осмотра станции «Проспект Славы».

АФГАНЦЫ И ПОЖАРНЫЕ

Сегодня на «Проспекте Славы» вновь кипит жизнь. Стены, полы и потолки скоро облачатся в мрамор и камень. Горы строительных материалов потихоньку распределяются по всей станции. Сверкает сварка, проверяется ход эскалаторов, завершается работа над переходами. А в одном из вестибюлей уже готово мозаичное панно – традиционное украшение петербургской подземки.

В переходе разместят мини-музей с пожарными машинами.Фото: Артем КИЛЬКИН

К слову, всего вестибюлей на «Проспекте Славы» будет два. Сейчас они прячутся от местных жителей за высоким синим забором. Один выход – рядом с проспектом Славы у парка Интернационалистов, второй – на пересечении Бухарестской улицы и Южного шоссе у парка Героев-Пожарных. Кстати, на другую сторону Бухарестской будут вести подземные пешеходные переходы. А в одном из них развернется мини-музей. Три настоящие пожарных машины – от старого образца до современного – уже установлены в переходе. Горожане увидят их за стеклянной витриной.

Новый участок фиолетовой ветки готов уже больше чем на 90 процентов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Такая техника на «Проспекте Славы» окажется не случайно. Архитектурное решение новой станции будет связано, в том числе, с темой героев-пожарных. Подвигу тех, кто, рискуя собой, спасает людей из огня, посвящено и название близлежащей зеленой зоны во Фрунзенском районе. Мозаичное панно в вестибюле уже играет из-под строительных лесов своим красным цветом и образами мужественных пожарных. Но оформление станции будет посвящено не только огнеборцам, но и памяти воинам, в том числе, афганцам.

Наклонные ходы, ведущие в вестибюли, оборудованы четырьмя эскалаторами. А непосредственно к выходам на улицу будут идти не только ступеньки, но и траволаторы. Кстати, при строительстве Фрунзенского радиуса «Метрострой» использовал самостоятельно произведенное эскалаторное оборудование. Такой опыт компании состоялся впервые.

КСТАТИ

Все три станции на участке Фрунзенского радиуса разного типа. Самой сложной была работа над «Проспектом Славы», поскольку эта станция – глубокого заложения, пилонная. «Дунайская» – мелкого заложения с боковыми посадочными платформами, а «Шушары» – наземная.

"Проспект Славы" - станция глубокого заложения.Фото: Артем КИЛЬКИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

До 2032 года в Петербурге планируют открыть 29 новых станций метро

Для такого количества новых объектов подземки понадобится ежегодно выделять 30 миллиардов рублей. В бюджет на 2020-2021-й годы эти средства уже предусмотрены. Как отметил Александр Беглов, Петербург готов сотрудничать и с другими компаниями для строительства метро, поскольку здоровая конкуренция в этой сфере может пойти на пользу, а также повысить качество работ и сократить их сроки и стоимость.