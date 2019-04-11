«Волк с Уолл-стрит по-русски»: Дочь дальнобойщика обманула банки и бизнесменов в США на 17 миллионов рублей

«Волк с Уолл-стрит по-русски». Именно так сейчас в США называют 28-летнюю эмигрантку из России Анну Сорокину. Правда, элита Нью-Йорка знала девушку совсем под другим именем – Анна Делви. Дочь русского дальнобойщика сумела обвести вокруг пальца всю американскую элиту. Мошенница утерла нос даже Джордану Белфорту, роль которого сыграл Леонардо ДиКаприо. Историю легендарного «Волка с Уолл-стрит» расследовал известный юрист Джоэл Коэн. Но если Белфорт ему дался легко, то в историю Делви юрист так поверил, что даже сам того не зная помогал ей в аферах. Анна выдала себя в США за богатую немецкую наследницу и сумела обмануть бизнесменов и банки на 275 тысяч долларов (17 миллионов рублей)!

ТЕМА ДНЯ. В каждом из нас есть немного Анны Делви - все немного врут 00:00 00:00

Сейчас Анна ждет суда в американской тюрьме. Свои расследования о мошеннице публикуют журнал New York Magazine и другие известные таблоиды. А известная компания Netflix купила права на съемку сериала о жизни русской красавицы. Но журналисты США и Германии так и не смогли найти родителей девушки и ее русских друзей. «Комсомолке» удалось связаться с близкими Анны и узнать про ее русскую жизнь до «американской мечты». Рассказываем о том, что не покажет Netflix.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/654362" frameborder="0"></iframe> Отпетая мошенница.27-летняя россиянка из семьи шофера несколько лет виртуозно обманывала американскую элиту

«БОГАТАЯ НАСЛЕДНИЦА ИЗ ГЕРМАНИИ»

Анна Сорокина вместе с отцом, матерью и младшим братом эмигрировала из России в 2007 году в небольшой город под Кельном - Эшвайлер. Закончив школу в Германии, Анна уехала учиться в Лондон в Центральную художественную школу Святого Мартина. Так и не получив образование, Сорокина бросила Англию и устроилась работать в службу пиара в Германии. Хваткую девицу сразу же заметили, и карьера русской эмигрантки пошла вверх. Так Анна переехала в Париж, устроившись стажеркой в модный французский журнал Purple. Красавица быстро очаровала коллег и вскоре ее стали приглашать на модные вечеринки. Прикоснувшись к жизни богем, Сорокина поняла, что этого ей мало. И в 2016 году Анна, взяв себе псевдоним Делви, отправилась покорять Нью-Йорк, который за несколько лет почти пал к ее ногам.

Анна Делви обвела вокруг пальца всю американскую элиту Фото: instagram.com/theannadelvey

- Анна, представляясь богатой наследницей из Германии, пыталась получить кредит в размере 22 миллионов долларов США для открытия частного клуба, - говорится в обвинении на сайте прокуратуры США. - Она предоставила сотруднику Городского национального банка в Мидтауне поддельные документы из других банков с указанием своих счетов за рубежом на общую сумму около 60 миллионов евро.

Так начались приключения русской эмигрантки в Нью-Йорке. Для такого крупного кредита Анне нужны были подтверждения от юристов и банковская экспертиза. Но Анна не отчаивалась, заявки на кредит с поддельными документами она подала в другие банки, которые выдали ей почти 200 тысяч долларов. Так началась ее богатая жизнь.

Анна жила в отеле стоимостью 400 долларов за ночь и позиционировала себя долларовым миллионером. Вскоре ей удалось познакомиться с американскими знаменитостями. На светские вечеринки ее приглашали богатые художники, спортсмены и топ-менеджеры крупных компаний. В ее окружении на вечеринках, по рассказам знакомых, можно было встретить даже Маколея Калкина.

Сорокина летала на частном самолете Фото: instagram.com/theannadelvey

В Нью-Йорке Анна носила только самые дорогие вещи и летала на частном самолете. За все это платили ее богатые друзья или сами компании, которым она обещала отдать долг позже. Делви умело манипулировала своими богатыми приятелями. Многие из них позже признавались: «Мы думали, что у нее было так много денег, что она просто сбивалась со счету».

Друзья оплачивали ее огромные счета за жизнь в отелях на курортах, массаж ног, отдых в клубах и ужины в ресторанах. У нее даже был свой фитнес-тренер, который работал со знаменитостью Дакотой Джонсон. Но в самый нужный момент у Анны «не срабатывала банковская карта».

Делви всем рассказывала о своей идее открыть клуб «для избранных» под название «Фонд Анны Делви». Удивительно, но все верили «богатой наследнице». Ей даже помогли подобрать помещение: шесть этажей в здании на Парк-авеню в Нью-Йорке. Анна почти исполнила свою мечту. Но в один момент афера раскрылась.

Анна выдавала себя за богатую немецкую наследницу Фото: instagram.com/theannadelvey

«БЫЛА САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ ДЕВОЧКОЙ ШКОЛЫ»

Правда, такой дерзкой и успешной Анна была не всегда. Будущая мировая мошенница, как выяснила «КП», родилась в подмосковном Домодедово. Отец Анны Вадим занимался бизнесом – возил на своей машине продукты в магазины. А ее мать, владевшая магазинчиком, после рождения второго ребенка в семье, была обычной домохозяйкой.

- У них была прекрасная семья, отец Ани - очень порядочный человек, всегда вел дела очень честно, - рассказал друг семьи Сорокиных Михаил, гостивший в Петербурге. - Сама Аня была обычным скромным ребенком. Про нее вам лучше узнать у ее школьных друзей.

Глава семейства сотрудничал с немецкими коммерсантами, так Сорокины и перебрались в Германию. После этого Анна возвращалась в родное Домодедово лишь несколько раз к бабушке и дяде. Но друзья и одноклассники помнят девушку до сих пор.

- Мы с Аней со второго класса были лучшими подругами, - делится одноклассница Сорокиной Анастасия. - Она была отличницей. Аньке лучше всего давались иностранные языки, русский и литература. Она была очень хорошо развита. После школы занималась английским, немецким и французским дополнительно, ходила на танцы. Она всегда легко находила со всеми общий язык. Правда, люди к ней боязливо относились. Анька очень сильная по характеру, не все могли ее выдержать. Могла легко обидеть издевкой. Но делала она всегда это очень тонко.

Такой Аня была в школе Фото: предоставлено одноклассниками

Анна с Настей были в школе самыми популярными девушками. И Сорокина всегда этим умело пользовалась. Парни ходили за ними по пятам.

- Педагоги думали, что мы сами привлекаем внимание мальчиков на себя, - вспоминает Настя. - Но к ней люди всегда сами тянулись.

ОБОЖАЛА ФИЛЬМ «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»

Прорваться в мир моды Анна, как оказалось, хотела с самого детства.

- Она всегда любила именно моду, лет с 13 покупала гламурные журналы, - рассказывает Настя. - Она не хотела стать моделью, хотела публицистикой заниматься. А наш любимый фильм с ней был – «Дрянные девчонки». Ей нравилось, что они такие отрицательные героини. В школе мы были с ней самые яркие и популярные. И она находила сходство между нами и героинями фильма.

Анна была популярной девочкой и любила фильм - "Дрянные девчонки" Фото: предоставлено одноклассниками

Обмануть же американскую богему Анне помогли ее навыки со школы.

- Она могла выкрутиться из любой ситуации, когда нужно было себя защитить, - смеется Настя. - У нее всегда это получалось. В этих авантюрах, я думаю, ей помог характер. Она производит впечатление положительного человека, ты от нее не ждешь ничего плохого. Ее история в США для меня была шоком. Это насколько надо было хотеть красивой жизни?! Я думаю, она пошла на это, потому один раз прокатило, а дальше - по накатанной. Потом захотелось больше и больше... Алчность есть у любого человека.

Анна никогда не платила за себя в ресторанах Фото: instagram.com/theannadelvey

Правда, неожиданностью афера Анны оказалась не для всех.

- В школе она хоть и училась на отлично, но была раздолбайкой, - делится одна из одноклассниц Сорокиной. - Высокомерная и капризная. Врала много, в том числе родителям. И все ей верили!

К слову, к переезду в США Анну могли подтолкнуть русские друзья.

- Мы с ней общались в 2012 году, я была в Америке, - делится Настя. - Она меня расспрашивала, как там, нравится ли мне. Как я поняла, она тоже хотела поехать. После этого мы с ней не общались.

«БРАЛА ДЕНЬГИ У РОДИТЕЛЕЙ»

Родители девушки до сих пор живут в Эшвайлере. В последнее время Вадим занимается продажей кондиционеров. Но после неожиданной «славы», свалившейся на семью, он вынужден на время залечь на дно. Связаться с ним нам помог его друг, гостивший в Петербурге.

- Я не знаю, почему такой ажиотаж нездоровый, - признается Вадим Сорокин. – Ничего такого особенного в этой истории нет. Везде гнилая продажная суть, история раздувается из ничего. Многие хотят узнать у меня что-то про дочь, а я по большому счету вообще не причем тут.

Анна одевалась только в модных бутиках Фото: instagram.com/theannadelvey

Для родителей головокружительный успех дочери в США оказался полной неожиданностью.

- Она училась в России до 8 класса, - делится Сорокин. – В школе у нее действительно были одни пятерки, она была на доске почета. До задержания мы не знали ничего о ее жизни в США. Деньги нам дочь никогда не высылала. Наоборот, она у нас брала! Естественно, мы о ней сильно беспокоимся. У нее такой эгоистичный характер, ничего с этим сделать не можем. Воспитание мы ей дали нормальное. Не знаю, от природы такое у нее.

«СОТРУДНИКИ БАНКА ПРЕДЛАГАЛИ ЕЙ СЕКС»

Родители сейчас пристально следят за судьбой дочери. Как оказалось, девушка провернула свою аферу вовсе не одна.

- В определенной степени, да, естественно, она виновата, - вздыхает отец Анны. - Мы в курсе ситуации. Но там еще рано о чем-то говорить. Она добилась того, чтобы был открытый судебный процесс. Потому что сотрудники банка, которые выдавали кредит, сами виноваты. Они хотели использовать все для своей выгоды. Поэтому у нее и получилось это «прыгание» какое-то время. Они брали не деньгами, а просто вместе с ней летали куда-то, ходили, получали многое на халяву, короче. Пытались в кровать ее затянуть, всякие предложения ей делали. А сейчас они пытаются выставить себя белыми и пушистыми.

Сорокина теперь ждет суда в тюрьме Фото: instagram.com/theannadelvey

В тюрьме Анна наняла личного стилиста, который для каждого заседания подбирает ей имидж.

- У нее только немецкое гражданство, российского не осталось, - поясняет Сорокин. - Она, конечно, жалуется, что нечем ей заняться. Наркоманы, убийцы вместе с ней сидят. Но потом ее, может, оправдают. Не исключено такое. Она свою вину не признает!