Космонавт Андрей Борисенко: Ни одно фото не передаст, насколько красива планета Земля

Миллионы мальчишек мечтают о космосе и дальних планетах, но далеко не каждый воплощает мечту в жизнь. Герой России Андрей Борисенко из Петербурга смог: он дважды побывал на орбите и сейчас готовится к третьему полету. К слову, спустя неделю после Дня космонавтики он отметит 55-летний юбилей. Ну когда еще, как не в апреле родиться настоящему покорителю просторов Вселенной?

roscosmosofficial На снимке величественный Нил, Аравийский полуостров (крупнейший полуостров в мире)

КНИГА - ЛУЧШИЙ ТАЛИСМАН

- В детстве я зачитывался фантастикой. Совсем маленьким прочитал книгу Георгия Садовникова «Продавец приключений», - вспоминает Андрей Борисенко. - Я тогда соорудил кабину космического корабля под дедушкиным письменным столом. Наклеил туда рисунки, изображающие экраны, тумблеры. Залезал с хлебом и водой, ну как будто с космическим питанием, и мог играть часами. Когда взрослые спрашивали меня, кем я стану, когда вырасту, ответ был всегда один: «Космонавтом!» Потом уже были произведения Жюля Верна, Станислава Лема. Очень люблю книгу Сергея Павлова «Лунная радуга», даже на орбиту ее с собой брал как талисман.

Это, конечно, могло остаться только детским увлечением, но парнишка решил идти к своей цели напролом. В восьмом классе он увидел объявление о наборе в юношеский клуб космонавтики и сразу записался. Уже тогда понял, что потребуется хорошая подготовка, поэтому перешел в физико-математическую школу и зубрил точные науки. После выпускного, буквально на следующий день, отнес документы в приемную комиссию Военмеха - именно там учился легендарный Георгий Гречко.

- Георгий Михайлович несколько раз выступал у нас в клубе. Помню, я слушал его, буквально открыв рот, - смеется Борисенко. - У меня даже сохранилась одна фотография: он рассказывает нам о профессии, а я сижу перед ним, замерев и не дыша. На карточке справа от меня - преподаватель клуба Екатерина Иванова, которая тогда готовилась в отряд космонавтов (увы, она так и не полетела). Кстати, этот черно-белый снимок я взял с собой в первый полет. Получилось символично: будто мы вот такой ленинградской командой вместе отправились на МКС.

Петербуржец шутит, что в 55 выглядит моложе, чем его сверстники. ФОТО: личный архив

ЩЕНЯЧИЙ ВОСТОРГ

Правда, к мечте Андрею пришлось идти долго - зачисления в отряд космонавтов он ждал 16 (!) лет. В 1992 году на медкомиссии у него обнаружили некую «особенность организма», которая закрывала путь дальше. Но наш герой - кремень, он не терял надежды: устроился работать в центр управления полетами как инженер, занимался спортом, читал книги, проходил обучение и каждый год приходил на медкомиссию, доказывая всем, что он самый достойный кандидат. И не зря. Спустя несколько лет критерии немного смягчились, и выяснилось, что эта «особенность» все же позволяет совершать полеты. Самое сложно, говорят космонавты, ожидание. Даже когда ты попал в отряд, нет никакой гарантии, что полетишь именно ты. Но Андрей - счастливчик!

Настал заветный день! 5 апреля 2011 года он занял свое место в спускаемом аппарате «Союза»: «Протяжка один, протяжка два, поехали!..»

- Когда заработала первая ступень, в голове крутилось: «Все, теперь, даже если случится авария ракеты-носителя, в профессию я уже попал!», - улыбается космонавт. - Вообще ощущения невероятные: понимание того, что ты наконец оторвался от Земли и летишь навстречу звездам! Первые мгновения - то, что называется щенячий восторг. Было ли страшно? Нет, интересно! Да и совершенно некогда бояться - нужно быстро принимать решения. Нашу планету увидел только на орбите, до этого нельзя было крутить головой по сторонам. Знаете, она такая красивая. Ни один снимок не передаст все краски нашей планеты. Это что-то невероятное!

Даже с женой Андрей Борисенко познакомился 12 апреля, теперь отмечает двойной праздник. ФОТО: личный архив

ЖЕНЩИНАМ ТЯЖЕЛЕЕ

В восемь утра звенит будильник, раздается звук замка-молнии. Это космонавты расстегивают спальные мешки, подвешенные к потолку. Они спят в них, как летучие мыши, на весу, только головой вверх. В невесомости элементарные вещи, например чистка зубов или бритье, превращаются в сложную технологическую операцию.

- Помню, первое время на Земле шел бриться, брал помазок со стеклянной полки, наносил на него крем, а потом... по привычке отпускал его в воздухе, забывая на мгновение про отсутствие невесомости, - шутит космонавт. - Женщин мне вообще жаль: на станции элементарно не предусмотрен душ. Мы просто смачиваем полотенце и вытираемся. Тут условия для представителей разных полов одинаковые - по-другому никак.

Режим дня у космонавтов очень плотный. За десять часов нужно провести несколько операций, экспериментов, следить за всеми датчиками и приборами. А еще есть два блока физических упражнений - это обязательно.

Основная нагрузка на руки. Это на Земле мы ходим ногами. А там все по-другому.

Космонавт Андрей Борисенко о фильме "Время первых" 00:00 00:00

ПЕТЕРБУРГ С МКС НЕ ВИДНО

Есть у обитателей станции и свободное время. Андрей, к примеру, звонил жене (с которой, кстати, познакомился в День космонавтики), а еще занимался фотографией: снимал все, что происходит на МКС, своих коллег за работой, ну и Землю, конечно, же.

- Ночное освещение городов - это невероятное зрелище! - описывает Герой России. - И в Европе, и в Америке, и в России полно крупных городов, которые прекрасно видны ночью. Я каждый раз пытался разглядеть свой родной Петербург. Но это очень сложная задача! Во-первых, из-за особенностей расположения его можно наблюдать не на каждом витке. Плюс накладывается наша любимая погода, которая часто скрывает город в дымке или облаках. Но больше всего мне нравилось наблюдать за Карибским бассейном: то сочетание красок, тот градиент голубого и зеленого просто завораживает. И это место в любое время года, практически в любую погоду великолепно! Надеюсь, удастся увидеть все это вновь.

Как раз сейчас Андрей на этапе подготовки к третьему полету. Должен был отправиться в этом году, но пока все перенеслось. Тем не менее тренировки никто не отменял: каждый день физические упражнения, занятия в учебных классах, испытания и эксперименты.

- Мы поэтому и выглядим гораздо моложе наших сверстников, - смеется Борисенко. - Невесомость тут ни при чем. Главное - спорт и учеба. Мы вечные студенты!

Журналисты «КП» поинтересовались, а изучают ли космонавты внеземные языки: вдруг придется общаться с инопланетянами? ФОТО: Личный архив

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ?

Журналисты «КП» поинтересовались, а изучают ли космонавты внеземные языки: вдруг придется общаться с инопланетянами?

- Знаете, я уверен, что мы во Вселенной не одни, - вдруг стал серьезным наш собеседник. - Но ни я, ни другие космонавты ни разу не видели ни одного явления, которое можно было бы связать с инопланетянами. Может быть, в следующий полет повезет?

Если для нас, обывателей, фильмы про космос и покорение планет - фантастика, то что они для самих космонавтов? Оказывается, такие картины они категорически отказываются смотреть.

- Ну слишком много ляпов! - ругается летчик. - И в российских, и в зарубежных фильмах. Ближе всего к реальности разве что «Время первых». Вот его бы рекомендовал к просмотру в День космонавтики.