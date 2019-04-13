В Петербурге под суд пойдут эскортница с напарником, которые вымогали у стоматолога 3 миллиона рублей

Следственное управление УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга передало в суд дело обвиняемых в разбое и вымогательстве мигрантов и сопредельного с Россией государства, которые при помощи женского обаяния и красоты решили резко разбогатеть.

- По версии следствия, в марте 2018 года 22-летняя обвиняемая предоставляла эскорт-услуги за денежное вознаграждение. На одном из сайтов она познакомилась с мужчиной, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ходе переписки девушка выяснила, что ее новый знакомый работает врачом-стоматологом и является достаточно обеспеченными человеком. Тогда жрица любви составила хитрый план и нашла себе 25-летнего подельника.

Договорившись с жертвой о встрече, она приехала к мужчине в гости и, после интимной близости, якобы проголодавшись, «заказала суши» с доставкой. Курьером оказался подельник, который с одного удара «вырубил» горе-любовника.

Пока потерпевший был без сознания, эскортница и ее помощник раздели и связали мужчину. А потом сделали несколько его снимков в голом виде и привели в сознание. Показав фото, вымогатели пригрозили рассказать все жене, если не будут заплачены 3 миллиона рублей. После чего обчистили карманы любвеобильного стоматолога и ушли.

Сам несчастный петербуржец, хоть и испугался гнева супруги, но все равно пошел в полицию. Там его выслушали и подготовили - на встречу в вымогателями мужчина пошел с мечеными деньгами. При передаче 2,5 миллионов эскортницу и ее подельника задержали.

Теперь дело криминальной парочки передано в суд. По статьям «Разбой» и «Вымогательство» им, в совокупности, грозит до 27 лет лишения свободы.