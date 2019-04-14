2019-04-14T14:03:47+03:00
Спорт

«Зенит» – «Анжи». Трансляция матча 23 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу

«Зенит» (Санкт-Петербург) и «Анжи» (Махачкала) сыграют в воскресенье, 14 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 16:30 (Мск)
Максим МИХАЛКО
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«Зениту» не до сантиментов: осечку с «Анжи» сейчас не поймет никто«Зениту» не до сантиментов: осечку с «Анжи» сейчас не поймет никтоФото: Александр ГЛУЗ
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Семь месяцев назад «Зенит» испытал стойкость «Анжи» на себе, когда в гостевой встрече, вопреки прогнозам, сенсационно уступил 1:2. Болельщики сине-бело-голубых до сих пор обидно вздыхают, представляя, как бы сейчас выглядел отрыв «Зенита», выиграй он тогда в Махачкале. В предыдущем туре «Анжи» снова подтвердил репутацию кусачей команды, сыграв вничью с «Динамо».

Впрочем, «Зениту» сейчас не до сантиментов. Если ничья в матче с прямыми конкурентами в стратегическом плане приемлема, то осечку с «Анжи» сейчас не поймет никто. К тому же и «Зенит» по сравнению с матчем против этого соперника в первом круге уже совсем другой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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