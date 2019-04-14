«Зенит» – «Анжи». Трансляция матча 23 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу

Семь месяцев назад «Зенит» испытал стойкость «Анжи» на себе, когда в гостевой встрече, вопреки прогнозам, сенсационно уступил 1:2. Болельщики сине-бело-голубых до сих пор обидно вздыхают, представляя, как бы сейчас выглядел отрыв «Зенита», выиграй он тогда в Махачкале. В предыдущем туре «Анжи» снова подтвердил репутацию кусачей команды, сыграв вничью с «Динамо».

Впрочем, «Зениту» сейчас не до сантиментов. Если ничья в матче с прямыми конкурентами в стратегическом плане приемлема, то осечку с «Анжи» сейчас не поймет никто. К тому же и «Зенит» по сравнению с матчем против этого соперника в первом круге уже совсем другой.