Следственный комитет заинтересовался избиением Милонова на штрафстоянке

По факту ущемления прав депутата Госдумы Виталия Милонова, которого прищемили дверью на штрафстоянке, в Петербурге началась доследственная проверка. Как сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь ГСУ СК по Петербургу Сергей Капитонов, инцидент на парковке заинтересовал следователей. В ходе проверки люди в форме выяснят, нарушил ли закон кто-то из участников конфликта.

Вчера днем, 13 апреля, у приятеля Виталия Валентиновича, который традиционно приехал в Петербург на выходные, эвакуировали машину за неправильную парковку. Депутат «решил помочь». В результате он обнаружил «ужасную контору, пьяных эвакуаторщиков и бандитизм».

По словам парламентария, при перевозке машину попортили, а за возвращение авто стали требовать взятку в две с половиной тысячи рублей. Фотографии машины «до», которые требовал Милонов, ему не показали: ее вообще якобы эвакуировали с нарушением закона и даже не опечатали.

Разборки достигли такого накала, что депутата вытолкали из коморки администрации штрафстоянки, а попутно прищемили дверью. «Комсомолка» связалась с сотрудником компании «ЕвроТранс», которая управляет стоянкой, который якобы бил неприкосновенного дверьми. Но мужчина от комментариев пока воздерживается.

А вот рыжебородый парламентарий поделился своей историей о драчливых эвакуаторщиках и с журналистами, и с чиновниками (он попросит Смольный внести предложения в ЗакСа), и с полицией. А теперь, учитывая серьезность случая, к делу об избиении Милонова подключились и следователи.