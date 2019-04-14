2019-04-14T17:56:26+03:00
Общество

Карьера пошла на взлет: Андрей Аршавин стал пилотом истребителя

За штурвал «Сушки» экс-футболист сел в Крымске
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вояж на «Сушке» состоялся в Крымске. Фото: «Инстаграм» Андрея АршавинаВояж на «Сушке» состоялся в Крымске. Фото: «Инстаграм» Андрея Аршавина
Изменить размер текста:

Бывший игрок «Зенита», «Кубани» и «Куйрата» Андрей Аршавин закончил спортивную карьеру в декабре прошлого года. Но без дела «Шава» не остался. Накануне Нового года он дебютировал на «Матч ТВ» как телекомментатор, в феврале получил тренерскую лицензию в Академии «Зенита». А сегодня, 14 апреля, Аршавин… сел за штурвал истребителя.

Экс-футболист управлял истребителем Су-30М2 в качестве второго пилота. Снимками из кабины боевого самолета он поделился в своем «Инстаграме».

– Несостоявшийся летчик. В кабине Су-30М2, – написал Аршавин. – Наши «Сушки» самые-самые!

andrey.arshavin10andrey.arshavin10
Несостоявшийся лётчик. В кабине Су-30М2. Наши Сушки - самые, самые!!!!!
10841 отметок «Нравится»93 комментариевInstagram

Полет на «Сушке» состоялся в Крымске. В эти дни там как раз проходят заключительные матчи группового этапа финального турнира Первенства России по футболу среди команд спортивных школ.

Пока карьера идет на взлет, на личном фронте у Аршавина, как и прежде, ненастье. Первый, гражданский, брак с телеведущей Юлией Барановской распался в 2013-ом, несмотря на девять лет совместной жизни и трех детей. Брак (уже официальный) на журналистке Алисе Казьминой принес спортсмену еще одного ребенка, но продлился всего лишь год, а затем начались скандалы.

В январе 2018-го семейные разборки Аршавиных достигли международного масштаба: приревновав, Алиса срочно вылетела в Алма-Ату, где тогда играл супруг, и по дороге устроила дебош в самолет. В попытке надавить на экипаж Алиса несколько раз назвала себя майором ФСБ. Но и ее, и детей с няней с борта ссадили, а за полуторачасовую задержку «Аэрофлот» получил приличную компенсацию.

В начале 2019-го Казьмина сообщила, что на развод подала давно. Причина – измены мужа. Бракоразводный процесс еще не закончился, а Аршавин якобы возобновил отношения с Барановской, а недавно его заметили в компании пышногрудой брюнетки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Андрей Аршавин: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Петербургский пенсионер отдал «сыну» 100 тысяч рублей
На трассе «Кола» разведут Ладожский мост
На севере Петербурга иномарка с детьми в салоне снесла ограждение и перевернулась
У Павловска электричка сбила женщину
Наступающая неделя порадует Петербург солнцем и теплом
В субботу из «заминированных» школ и магазинов эвакуировали две с половиной тысячи человек
Аршавин стал вторым пилотом истребителя Су-30М2
В Киришах несовершеннолетний пытался зарезать свою бабушку
За день в Петербурге угнали шесть дорогих иномарок на 17 миллионов рублей
На Суворовском появился слон, который хотел стать мухой
На Рубинштейна посетитель ударил бармена ножом
В ЖК «Северная долина» до 2024 года построят семь детских садов и восемь школ
В Сосновой Поляне восьмилетний мальчик упал с дерева и попал в больницу
В Колпине в аварии с автобусом погибли двое
«Мисс России 2019»: Елена Линкевич из Петербурга вошла в топ-20 красавиц конкурса
В запертой машине на Литейном проспекте уже два дня сидит несчастный гусь
В Петербурге стартовал промышленный лов корюшки
На улице Александра Невского под колесами автобуса погиб пешеход