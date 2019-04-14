Карьера пошла на взлет: Андрей Аршавин стал пилотом истребителя

Бывший игрок «Зенита», «Кубани» и «Куйрата» Андрей Аршавин закончил спортивную карьеру в декабре прошлого года. Но без дела «Шава» не остался. Накануне Нового года он дебютировал на «Матч ТВ» как телекомментатор, в феврале получил тренерскую лицензию в Академии «Зенита». А сегодня, 14 апреля, Аршавин… сел за штурвал истребителя.

Экс-футболист управлял истребителем Су-30М2 в качестве второго пилота. Снимками из кабины боевого самолета он поделился в своем «Инстаграме».

– Несостоявшийся летчик. В кабине Су-30М2, – написал Аршавин. – Наши «Сушки» самые-самые!

andrey.arshavin10 Несостоявшийся лётчик. В кабине Су-30М2. Наши Сушки - самые, самые!!!!!

Полет на «Сушке» состоялся в Крымске. В эти дни там как раз проходят заключительные матчи группового этапа финального турнира Первенства России по футболу среди команд спортивных школ.

Пока карьера идет на взлет, на личном фронте у Аршавина, как и прежде, ненастье. Первый, гражданский, брак с телеведущей Юлией Барановской распался в 2013-ом, несмотря на девять лет совместной жизни и трех детей. Брак (уже официальный) на журналистке Алисе Казьминой принес спортсмену еще одного ребенка, но продлился всего лишь год, а затем начались скандалы.

В январе 2018-го семейные разборки Аршавиных достигли международного масштаба: приревновав, Алиса срочно вылетела в Алма-Ату, где тогда играл супруг, и по дороге устроила дебош в самолет. В попытке надавить на экипаж Алиса несколько раз назвала себя майором ФСБ. Но и ее, и детей с няней с борта ссадили, а за полуторачасовую задержку «Аэрофлот» получил приличную компенсацию.

В начале 2019-го Казьмина сообщила, что на развод подала давно. Причина – измены мужа. Бракоразводный процесс еще не закончился, а Аршавин якобы возобновил отношения с Барановской, а недавно его заметили в компании пышногрудой брюнетки.