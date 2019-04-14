2019-04-14T18:36:08+03:00
Общество

В Петербурге скончался автор памятников Пушкину и Павлову Анатолий Дема

Скульптору был 81 год
Анна ПОСЛЯНОВА
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Свои последние дни художник провел в больнице. Фото: roerich-heritage.orgСвои последние дни художник провел в больнице. Фото: roerich-heritage.org
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Народный художник России, знаменитый скульптор Анатолий Дема ушел из жизни в Петербурге. Свои последние дни автор памятника российскому флоту на Адмиралтейских верфях, монумента обороне крепости Орешек, памятника фрегату «Крейсер» на Пироговской набережной и монумента физиологу Павлову на Тифлисской улице провел в Мариинской больнице: еще 19 февраля Анатолий Гордеевич попал туда с подозрением на инсульт. Сердце скульптора остановилось в субботу, 13 апреля, в 18:20.

– Это глыба..., – сказала «Комсомолке» близкий друг скульптора, издатель Екатерина Саксонова и призналась, что ей трудно говорить: ком стоит в горле. – Он проработал в Академии Штиглица 60 с лишним лет и до последнего вел свою кафедру монументально-декоративной скульптуры. Замечательный человек, к которому всегда можно было придти с любой своей бедой: он мог ободрить, подсказать. Друг, дружище… Я рада, что он был рядом все эти 20 лет…

После себя Анатолий Дема оставил обширное наследие – более трехсот работ. Скульптуры художника украшают не только Петербург, но и другие города России: в Сургуте можно найти его памятник Александру Пушкину, в Северодвинске – мемориал подводникам.

Дата прощания со скульптором пока не известна. Но похоронят Анатолия Гордеевича на Литераторских мостках Волковского кладбища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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