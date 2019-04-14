В Петербурге уволили трудовика, который обещал убить целый класс

Серьезный конфликт вспыхнул в средней школе №147 в Петербурге. Да такой, что родители учеников собирались подать на учителя заявление в полицию. Дело в том, что семиклассники «довели» преподавателя труда во время очередного урока, педагог не сдержался и разразился в адрес подростков угрозами, приправленными матерком.

Тираду учителя школьники записали на аудио. На записи мужчина с «южным» акцентом обещают 13-летним подросткам убить их. В основном, все слова адресованы одному мальчику в классе, который, судя по словам педагога, периодически «ржет» и делает какие-то жесты. Периодически речь прерывает грохот: по всей видимости, учитель бьет кулаком по столу.

– Одним ударом тебя убьют, блин, … (нафиг. – Прим. ред.), – произносит трудовик. – Одним ударом! Задушу двумя пальцами вот так. Что ржешь?! Глаза выколю! Вы путаете что-то, э? Если я такой спокойный, неразговорчивый, культурно себя веду, вы думаете, я такой? Я тебя такое покажу! Ты всю жизнь будешь помнить. Попробуй еще раз что-нибудь за моей спиной сделать – и всех это касается, начиная с первого до 11 класса, – убью, … (нафиг. – Прим. ред.)! Сейчас голову тебе оторву! <…> Мне наплевать на все: хоть сейчас могу уволиться. Но прежде я убью десятерых, потом уйду. Идти в тюрьму из-за 10 килограммов мяса гнилого? Лучше 50 килограммов. Лучше сразу 25 лет отсижу, мне ничего, … (нафиг. – Прим. ред.), не нужно в этой жизни. <…> Будьте мужчинами, встаньте передо мной и сделайте это. Вас в классе 20 человек, я могу драться с 20 одновременно. Позовите еще 20, пусть будет 40. Давайте поспорим, что через 15 минут будет 20 трупов. Придурок! У тебя стыд есть? У тебя совесть есть? Нету! <…> Дорогой мой, у меня законы как в армии: если один что-то делает, все страдать будут. Благодарите бога, что я не заставляю вас сейчас отжиматься от пола тысячу раз.

Как сообщают в Администрации Красногвардейского района Петербурга, «дети признались, что спровоцировали учителя, но это, естественно, не оправдывает его слов». Родители семиклассников собирались подать заявление в полицию, но конфликт решили уладить на уровне директора школы.

Сначала, 12 апреля, педагога отстранили от работы до конца года и объявили ему выговор. Но вчера, 13 апреля, мужчину уволили.

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