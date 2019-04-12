В Ленобласти могут снизить «мусорный» налог

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел рабочую встречу с представителями районных и городских СМИ. Центром долгого разговора стали две темы: комфортная среда и наделавшая шуму в стране «мусорная» реформа.

На благоустройство дворов и общественных территорий в Ленобласти в 2019 году заложен миллиард 286 миллионов рублей – на 270 с лишним миллионов больше, чем в прошлом. На эти деньги власти планируют привести в порядок 122 площадки в 83 городах и поселках. Все проекты, как и раньше, будут выполняться по схеме «30 на 30 на 40» - 30 процентов асфальта (дорожки, площадки, ограничители движения и так далее), столько же кустов, деревьев и газонов и 40 процентов всякой необходимой мелочевки: освещения, урн, лавочек, спортивных объектов и так далее.

- Мы были готовы освоить в этом году даже больше средств – примерно миллиард 800 миллионов, - отметил Александр Дрозденко. – Но из программы «выпали» несколько участков – в том числе Кудрово и Мурино.

По словам губернатора, в этих двух городах не успели вовремя составить и принять правила благоустройства. Недавно они все-таки появились, но возникла другая проблема: местные активисты никак не могут договориться с местной же администрацией.

- Мне приносят отличные проекты благоустройства, но я не могу выделить под них деньги, потому что это проекты от частных лиц, - констатировал губернатор. – Говорю «несите в администрацию», там их примут, зарегистрируют и передадут нам. Но то ли активисты считают ниже своего достоинства общаться с местными властями, то ли власти не пускают активистов на порог, но ни одного правильного оформленного проекта я так до сих пор и не получил ни из Кудрово, ни из Мурино. При этом возможность включить их в программу еще есть – я специально зарезервировал для этих городов примерно сто миллионов и готов дать им еще немного времени. Хотя все сроки, по-хорошему, уже вышли.

Другая проблема – и там и там очень много территорий, которые до сих являются собственностью застройщика. Получается парадокс: дома уже стоят, люди в них уже живут, а земля муниципалитету не передана. И делать он на ней ничего не может – ни деревце посадить, ни турник поставить. Таких территорий, отметил Дрозденко, в Кудрово и Мурино около 40%.

- Где-то время тянут сами муниципалитеты. Новые участки в собственности – это лишний груз, дополнительная работа, - подчеркнул губернатор. – Где-то застройщики, у которых «горят» новые объекты, просто не успевают подготовить документы. В итоге ни мы ничего не может начать делать, ни жители. Остается только ждать, пока там все решится.

Итоги «мусорного» эксперимента.

С мусорной реформой тоже не все гладко. Пока она работает в пилотном режиме только в одном районе – Приозерском. Работает, по словам губернатора, в целом, хорошо, так что эксперимент можно признать успешным и начать потихоньку внедрять новый порядок обращения с отходами дальше.

Тут, однако, случился конфуз. На связь с участниками диалога вышли приозерские СМИ и заявили, что все это вранье, реформа не работает, а район тонет в мусоре. Дрозденко таким недобрым вестям искренне удивился и пообещал в ближайшее время приехать лично и разобраться в ситуации.

Следом за Приозерским районом с июня в работу планируют включить Выборгский. Потом Лужский, а потом – включать по району в год, пока реформа не охватит всю Ленинградскую область.

- Параллельно будет обсуждать тариф на вывоз мусора, - отметил губернатор. – Сейчас он установился на уровне шести с небольшим рублей. К зиме, я думаю, посмотрим на нормы потребления, прикинем расходы регионального оператора и примем окончательное решение. Больше тариф точно не станет, а вот меньше – вполне может быть.