В планах - Эрмитаж: Филипп Киркоров приехал на гастроли в Петербург с детьми, чтобы показать им город

Морозное утро в Петербурге не остановило самых преданных поклонниц Филиппа Киркорова, которые в 6 утра приехали его встречать на Московский вокзал. Король российской эстрады пожаловал в Северную столицу на гастроли: 13 и 14 апреля он исполнит «Цвет настроения синий» и еще десятки своих хитов в БКЗ Октябрьский. Билеты на шоу «Я+R» практически все распроданы.

Поезд из столицы прибыл на Московский вокзал в Петербурге ровно в 6.40. И каково же было удивление фанаток Киркорова, когда они увидели, что он приехал не один, а со всей своей семьей! Филипп вышел из вагона вместе с детьми и няней. Укутавшись в плюшевую куртку и натянув на глаза бейсболку, Киркоров пошел к машине. По перрону Народный артист России шел, нежно держа за руки своих деток - за левую руку он вел Аллу-Викторию, за правую - Мартина. Несмотря на ранее утро, настроение у гостей Северной столицы было отличное - Киркоров улыбался, шутил и раздавал автографы.

- Да, действительно, у Филиппа отличное настроение, он с нетерпением ждет встречи с поклонниками - на обоих концертах в Петербурге будут полные залы, - поделилась с нами давняя подруга Народного артиста России и бессменный директор БКЗ Октябрьский Эмма Лавринович. - Он специально приехал на день раньше и взял детей, чтобы прогуляться со всей семьей по любимому городу, показать им Петербург, сводить в музеи.

Известно, что Киркоров планирует отвести детей в Эрмитаж, прогуляться по Дворцовой площади, а сразу после второго концерта 14 апреля отправится в Москву на день рождения к Алле Пугачевой.