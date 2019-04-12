На страже Арктики: Как планетарная «оттепель» скажется на Северном полюсе

ОБЫЧНАЯ АНОМАЛИЯ

«Кладовая холода» Арктика теплеет примерно в два раза быстрее остальной планеты, а если брать цифры за последнее десятилетие, то во все четыре (0,79 против 0,18). Такие данные привел Владимир Путин на Международном арктическом форуме.

– Средняя температура на планете с 2006 по 2015 год увеличилась на три градуса, – отмечает генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас. – Таяние вечной мерзлоты увеличивается, уровень льда в Арктике и Антарктиде уменьшается. Нынешняя концентрация диоксида углерода самая высокая за последние три миллиона лет.

Негативные тенденции проявляются все сильней. По словам Петтери Тааласа, насладиться последствиями потепления смогут разве что северные регионы. А чрезвычайный и полномочный посол Франции (страны, где в 2015-ом заключили международное климатическое соглашение) в России Сильви-Аньес Берманн и вовсе видит в числе возможных сценариев «достижение точки невозврата».

– В условиях потребления климата заметно растет число экстремальных явлений, причем и похолоданий, и потеплений, и засухи, и влажных периодов. А вот нормальной погоды становится меньше, – поясняет научный руководитель Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Роман Вильфанд. – Теперь мы знаем, что это причина полярных циклонов и увеличения там волн тепла. В 2018 году мне впервые пришлось увидеть кроссполярный перенос продуктов горения лесов из тундры Западной Сибири в Канаду.

Залог точных прогнозов и «умных» моделей – данные из экспедицийФото: Олег АДАМОВИЧ

В первую очередь из-за экстремальной погоды страдает хрупкая арктическая экосистема. Например, рост осадков и тепла на Таймыре вредит северным оленям. Спасаясь от волн жары и приходящего с ним гнуса (кровососущие насекомые. – Прим. ред.), они бегут навстречу волкам. А из-за раннего вскрытия рек оленятам приходится перебираться с берега на берег вплавь, многие при этом гибнут.

– Адаптивная способность арктических видов – чтоб белого медведя, что северного оленя, что моржа – выше, чем тропических, – подчеркивает директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин. – Нет сомнения, что в других условиях они в принципе выжить смогут. Но проблема в скорости, которая достигла небывалых темпов. Так, за последние 40 лет весна на Таймыре потеплела на четыре градуса.

В ПОИСКАХ ЛЬДА

Узнать, что станет с Арктикой в ближайшие столетия, можно на основе первичных данных – тех, что собирают во время экспедиций в районе Северного полюса. Но из-за климата с этим тоже возникли проблемы.

– Последние двадцать лет мы проводили дрейфующие экспедиции плюс работал комплекс обсерваторий на побережье Северного Ледовитого океана, – объясняет директор Арктического и антарктического НИИ Александр Макаров. – Но в 2013-ом программу дрейфующих станций свернули: не стало подходящего льда.

Льдины придется заменить суднами. На днях на Адмиралтейских верфях заложили ледокольную самодвижущуюся платформу. Вернуться к экспедициям, но уже на ней, планируют в 2021-2022 годах. А пока специалистов учат работать в новых условиях, в этом должна помочь экспедиция «ТрансАрктика 2019».

В будущем для полярников построят еще несколько платформ. С ними и обсерваториями на берегу исследователи смогут охватить весь российский сектор Арктики.

– Наша задача – отслеживать изменения во всех сферах арктической зоны, – отмечает руководитель Росгидромета Максим Яковенко. – Чтобы можно было использовать данные в моделях. И чтобы можно было ответить на вопрос, теплеет Арктика или замерзает и почему.

Прогнозировать не только погоду, но и экстремальные явления синоптики уже научились. Этому помогло появление в России суперкомпьютера, который моментально обрабатывает массу данных. Прогнозы экстремальных явлений в Арктике вышли за пределы полярного круга.

– Чтобы человечество адаптировалось к изменениям климата, метеорологам важно улучшать качество прогнозов, – поясняет научный руководитель Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Роман Вильфанд. – Ведь, если в течение десятилетия успешность прогнозов увеличится на 25 процентов, а число экстремальных явлений при этом вырастет на 50, то мы шагнем назад.

ВРЕМЯ ЗАЩИЩАТЬ

Приоткрыть завесу будущего Арктики способны климатические модели. Глобальных моделей сейчас на Земле несколько десятков, но ни одна не идеальна: лучше всего они работают вместе.

Предупрежден – вооружен, и особо это важно для экономики. В частности, для запуска Северного морского пути и добычи баснословных ископаемых богатств на шельфе. Потепление делает «оттаивающую» Арктику очень привлекательной.

– Первые оценки Северного морского пути мы сделали больше десяти лет назад и выяснили, что к концу XXI века при умеренном сценарии человеческого воздействий на климат этот путь может более экономически выгодным, чем даже Южный, через Суэцкий канал, – рассказывает научный руководитель Института физики атмосферы имени Обухова РАН Игорь Мохов. – Сейчас навигационный период по Северному пути увеличивается на двое суток за год. Но важно, что при общем тренде глобального потепления возможны периоды – десятилетия – похолодания. Это нужно учитывать. Наметилась и тенденция увеличения к середине века неоднородного морского волнения, в будущем оно может помещать работам на шельфе.

Немудрено, что освоение «оттаивающей сокровищницы» сильно политизировано.

– Мы должны стоять на страже: главы арктических государств, в том числе России, подчеркивают, что Арктику время защищать, – подчеркивает советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. – Нужно развивать ее в повестке 2030 года, но максимально бережно. Министерство экономики разрабатывает плана адаптации.

ЛУЧШЕ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ

Адаптация и человечества, и экосистем к меняющемуся климату – настоящая проблема, ведь пока наши знания фрагментарны.

– К чему именно адаптироваться? – задается вопросом Сильви-Аньес Берманн. – На нас историческая ответственность найти ответ. Как говорил президент Франции Эммануэль Макрон, у нас нет плана Б, потому что у нас нет планеты Б.

Приспособиться поможет местный национальный опыт.

– Адаптация – часть устойчивой политики социально-экономического развития, – говорит директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев. – Это снижение рисков, связанных, прежде всего, с таянием вечной мерзлоты. Причем затраты на адаптационные мероприятия при строительстве зданий, трубопроводов и прочего – всего три процента от того, что нужно вложить в само строительство.

Но приспособиться к новой Земле без сокращения выбросов углерода в атмосферу невозможно. По Парижскому соглашению, к 2070-му их предполагают свести к нулю.

– Сейчас соглашение подписали 196 стран, – поясняет исполнительный секретарь Рамочной конвенция ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса Кантельяно. – У общества, у политиков все больше понимания и осознания этой проблемы. Но еще много предстоит сделать, чтобы выполнить условия соглашения.

Адаптироваться поможет опыт северных народовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Один из способов замедлить «оттепель» в Арктике – сократить выбросы черного углерода. Например, перевести морские суда с привычного нефтяного топлива на газ. Еще один рычаг – снизить химическое загрязнение воды или нейтрализовать затонувшие радиоактивные атомные подлодки. По отдельности все негативные факторы не так страшны, но вместе они не дают экосистеме Арктики адаптироваться быстрее.

– Разработка новых месторождений, Северный морской путь... Откровенно говоря, от этого просто нужно воздержаться, – считает директор Института глобального климата и экологии имени академика Израэля Анна Романовская. – Малейшая катастрофа – и восстанавливать арктическую экосистему мы будем очень долго, если еще восстановим. Прежде чем начинать освоение, нужно усовершенствовать технологии и ввести нормирование использования пути. Россия могла бы выступить лидером в экологической безопасности Арктики.

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