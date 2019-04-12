2019-04-12T15:15:22+03:00
Общество

«Муж ревновал меня к Юрию Алексеевичу»: Эдита Пьеха рассказала, как Гагарин носил ее на своих плечах

В День космонавтики народная артистка вспомнила, как играла с Гагариным в бильярд, несла транспарант с Валентиной Терешковой и наливала кофе Герману Титову
Роман ЛЯЛИН
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Эдита Станиславовна рассказала об историческом снимке Фото: архив Эдиты ПьехиЭдита Станиславовна рассказала об историческом снимке Фото: архив Эдиты Пьехи
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Народная артистка СССР Эдита Пьеха знала многих советских космонавтов. С Юрием Гагариным злые языки ей даже приписывали роман. Но Эдита Станиславовна на эти домыслы лишь смеется: «Кто я и кто Юрий Алексеевич, вы о чем?». В День космонавтики певица вспомнила о своих встречах с первым человеком, совершившим полет в космос.

- Центральный комитет комсомола устраивал встречи в Переделкино, где были космонавты, артисты и люди искусства, - улыбается Эдита Пьеха. - Мы там играли волейбол, баскетбол, потом все вместе пили чай. И вот играем мы там, помню, я разбежалась за мячом и подвернула ногу, упала. Юрий Алексеевич подошел ко мне, взгромоздил себе на спину и поволок меня в медпункт. Думали, что что-то страшное у меня. К счастью, оказалось, что просто вывих ноги. В медпункте мне обезболили ногу. Меня потом спрашивали: «Как же так, вас Юрий Алексеевич нес, он же меньше ростом?». Я говорю: «Да, но он же космонавт! Ему это ничего не стоило!».

Эдита Пьеха несколько раз виделась с Юрием Гагариным Фото: архив Эдиты Пьехи

Эдита Пьеха несколько раз виделась с Юрием Гагариным Фото: архив Эдиты Пьехи

Юрий Гагарин, по воспоминанием Эдиты Пьехи, был очень скромным и добрым человеком.

- Еще мы с ним играли в бильярд, - делится Эдита Станиславовна. - Он так все устроил, что я его обыграла. Так получилось, якобы я хороша в бильярде. На самом деле он поддался. Он умел приносить себя в жертву. Но сам он знал, что он сильнее противника. Мы с ним общались на этих встречах. Но про космос я у него не спрашивала. Мне не было еще и 30. А про мой с ним роман, вы что? Нет, конечно. Но мой муж меня ревновал к Юрию Алексеевичу. Но он меня ревновал ко многим мужчинам. Это не имеет отношение к Юрию Гагарину.

Еще одна встреча у Эдиты Пьехи с Юрием Гагарины была на «Голубом огоньке».

- С нами тогда сидели еще Валентина Терешкова и Герман Титов, - вспоминает певица. – С Валентиной Терешковой мы также встречались всемирном фестивале молодежи и студентов в Софии. Мы с ней вдвоем несли транспарант – «Советский союз». Я там завоевала сразу три медали, одна из них за «Огромное небо». А Герман Титов бывал у нас дома. Они с моим мужем Сан Санычем дружили. Сама я с ним не разговаривала, я что? Я кофе им подавала. У них были мужские разговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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