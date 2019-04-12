Здоровье с историей

Клиники - это не только уколы и капельницы, горы пилюль и болтливые соседи по палате. История каждого медицинского учреждения со стажем лет этак 150-200 скрывает гениальные открытия, военные подвиги и примеры простой человеческой доброты, которая тоже спасает жизни - не хуже лекарств. К сожалению, мы редко о них вспоминаем, зато память эта живет в стенах петербургских больниц. Да еще и вместе с литературными героями...

В прошлом году больница отметила 215-й день рождения.Фото: Олег ЗОЛОТО

Подарок императрицы

В 1803-м Мария Федоровна решила основать новую больницу в качестве подарка горожанам к столетию Петербурга. 28 мая заложили первый камень в основании церкви Святого Апостола Павла при будущем госпитале. Императрица сама руководила им вплоть до самой смерти в 1828 году, после которой больница получила название Мариинской.

Во время Первой мировой войны сюда направляли раненых. А начавшаяся революция приковала к койкам даже выздоровевших солдат. Многие из них не спешили покидать уютные палаты, проводя дни в жарких спорах о судьбе России. Правда, порой по утрам в лечебнице недосчитывались пациентов - тех, что перешли от теории революционного движения к практике.

В блокаду здесь каждый день оказывали медицинскую помощь жителям города. Больницу бомбили, врачи умирали от истощения, но работа госпиталя не прекращалась ни на минуту.

К 215-летию больницы в 2018 году открыли новый корпус, который оснастили высокотехнологичным оборудованием: современными аппаратами диагностики, ангиографической установкой и роботизированным хирургическим комплексом.

Мужской корпус Обуховской больницы. 1870-ые. Автор неизвестен.

Пристанище героев. А порой и авторов...

Именно сюда, в Обуховскую больницу, 28 декабря 1925 года привезли тело Сергея Есенина.

Одна из старейших городских больниц России работает с 1779 года. Изначально в ней насчитывалось всего шестьдесят коек, включая те, что были отведены «доллгаузу» - первому психиатрическому учреждению Петербурга. Госпиталь размещался в деревянных корпусах старой усадьбы.

Каменное здание на триста коек возвели в 1784-м по образцу венских клиник. Тогда же здание отделения для умалишенных Обуховской больницы выкрасили в жизнеутверждающий желтый цвет, и вскоре все подобные заведения в народе стали называть желтыми домами.

Кстати, упоминание этого места есть в повести «Пиковая дама» Пушкина: «Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..»

Кроме того, в этой больнице скончался Левша из сказа Николая Лескова: «Тогда один подлекарь сказал городовому везти Левшу в простонародную Обухвинскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают».

С 1845 года госпиталь ежедневно посещал академик Пирогов: проводил операции и читал лекции. С 2015-го большая часть корпусов находится на масштабной реконструкции.

Военно-медицинская академия. 1914 год. Фото Карла Буллы.

Три века военной медицины

История военной медицины в России началась еще в первой четверти XVIII века, когда Петр I заложил на Выборгской стороне Адмиралтейский и Сухопутный генеральные госпитали для оказания помощи «служивым людям». В 1773 году при них открыли медико-хирургические школы, в 1786-м объединившиеся в Главное врачебное училище - оно готовило лекарей для армии и флота.

Инициатором создания будущей Военно-медицинской академии стал барон Алексей Иванович Васильев. Он мечтал превратить это учебное заведение в центр подготовки квалифицированных кадров. Здесь обучали профессоров для всех медицинских вузов России. И впервые начали выпускать ветеринаров и фармацевтов с «вузовским дипломом».

В начале ХХ века выпускники и студенты Военно-медицинской академии участвовали в ликвидации маньчжурской эпидемии чумы. А в годы Великой Отечественной каждый десятый выпускник ВМА погиб на фронте - в память о них на территории академии установлен памятник «Военным медикам, павшим в войнах».

Сегодня здесь готовят высококлассных специалистов на шестидесяти кафедрах, а также работает клиника.

Память о врачах и сестрах, работавших в этих стенах более века назад, в больнице хранят до сих пор. Фото: сайт медицинского учреждения.

Приют при больнице

Императрица Мария Федоровна поручила открыть больницу святой Марии Магдалины для жителей Васильевского острова и Петербургской (ныне Петроградской) стороны в 1828 году. Однако начала работы так и не дождалась: двери лечебницы распахнулись в годовщину смерти императрицы - в 1829-м.

В XIX веке большинство пациентов было бедняками. Покидая госпиталь, они оставались без жилья, работы и даже средств на еду. Обездоленным помогали благотворительные общества. Такое работало и в больнице Марии Магдалины. Частная организация выдавала пособия, одежду, оформляла документы - частенько паспорта пациентов были просрочены, - покупала протезы и билеты на поезд до дома.

В 1910 году благотворительное общество основало при больнице приют для детей, чьи родители лечились или скончались. Он находился под покровительством императрицы Александры Федоровны.

Сегодня детская городская больница № 2 - это многопрофильный стационар для детей и подростков до 18 лет.

Еще полтора века назад этот госпиталь удостоился золотой медали Всемирной выставки в Париже.

Лучшая в мире

Детская больница принца Петра Ольденбургского» (с 1918 года - Раухфуса) открылась в 1869 году. Она получила имя генерала и сенатора, который и пожертвовал деньги на строительство. В 1876-м план здания и образцы оборудования представили на Международной выставке в Брюсселе, где лечебница получила «Почетный диплом за лучшую детскую больницу». А на Всемирной выставке в Париже 1878 года госпиталь удостоился большой золотой медали. Петербургский проект на долгие годы стал эталоном строительства детских больниц в России. Во время Великой Отечественной войны в учреждении продолжали лечить детей с алиментарной дистрофией, пневмонией, ожогами, ранениями...

В 2010 году детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени Раухфуса открылся после трехлетней реконструкции.

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