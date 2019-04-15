На тонущем Титанике русский офицер ценою жизни спас французскую девушку

10 апреля 1912 года «Титаник» отправился в свой первый и единственный поход из британского Саутгемптона в Нью-Йорк. На борту находились больше двух тысяч человек. В ночь с 14 на 15 апреля корабль столкнулся с айсбергом, раскололся на две части и пошел ко дну. Спасательных шлюпок не хватило даже на половину пассажиров, только 712 человек смогли спастись. Крушение «Титаника» стало самой громкой морской катастрофой в истории человечества, которая до сих пор окутана тайнами и загадками. Про одни из них пишут книги и снимают фильмы, про другие известно чудовищно мало. Практически забытым спустя столетие стал и подвиг русского отставного офицера Михаила Жадовского.

Пароход отчаливает из Саутгемптона в свое первое и последнее плавание. Источник: Википедия

«ОСТАНУСЬ ВМЕСТЕ С КАПИТАНОМ»

Первые сообщения о русских, которые находились на борту корабля, стали появляться в прессе через несколько дней после трагедии. 20 апреля в «Ведомостях» вышла статья о потомственном дворянине, офицере в отставке Михаиле Жадовском. Сообщалось, что на «Титанике» он служил главным кассиром.

Когда на корабле началась паника, место в спасательной шлюпке стало единственным желанием богатейших пассажиров. Но они оказались в ситуации, когда деньги не могли ничем помочь.

«Миллионеры предлагали баснословные суммы за место в спасательной лодке. Из-за этих мест дрались, сталкивали друг друга в воду, веслами разбивали головы», - описывали газеты события трагической ночи.

Жадовскому место в шлюпке полагалось по должности – он должен был спасать кассу. Но дворянин передал сейф одному из матросов, сказав лишь:

- Мне уже 68 лет. Я останусь вместе с капитаном. Деньги и без меня будут переданы по назначению.

Позже, сыну Жадовского в Петербург придет телеграмма от француженки Жозефины де ла Тур. Она расскажет, что Михаил Михайлович уступил ей свое место в шлюпке, вложив в руку записку с адресом. По ее словам, русский офицер помогал усаживать в лодки женщин и детей, а последние покинувшие пароход пассажиры видели его у бортика, стоящего с трубкой в руке.

ПОТОМСТВЕННЫЙ ВОЕННЫЙ

Кто такой Михаил Жадовский? Как он попал на «Титаник»? Почему спустя столько лет про его подвиг почти ничего неизвестно? Вопросов в этой истории куда больше, чем ответов.

Тем не менее, одно не вызывает сомнений. Михаил Жадовский – не выдумка, это реальный человек. Как удалось выяснить «КП», он родился 8 сентября 1856 года в семье потомственных дворян Нижегородской губернии. Его дед - Никита Жадовский – генерал-майор, участвовавший в войне с Наполеоном.

За роскошь «Титаник» называли «плавучим городом», а его каюты сравнивали с номерами первоклассных гостиниц.

Как и дед, Михаил стал военным. Окончил Нижегородскую военную гимназию, затем – Константиновское училище. Служил в лейб-гвардии 4-го стрелкового Императорской фамилии батальоне. Во время войны с Турцией удостоился нескольких наград, в том числе – ордена Анны 4-й степени «За храбрость». В 1881 (по другим данным – в 1888-ом) году Жадовский вышел в отставку в должности гвардии капитана, а спустя три года отправился служить земским начальником в один из уездов Казанской губернии. К тому времени он уже был примерным семьянином – женился на дочери подполковника Анастасии Миклашевской, у них родились четыре сына.

В 1902 году в судьбе офицера происходит крутой поворот. Он оказывается на скамье подсудимых. Жадовский проходит обвиняемым по делу некого дворянина Владимира Приклонского. Тот пытался продать 50 тысяч пудов отборной ржи, и все бы ничего, но рожь принадлежала не ему, а его матери. Жадовского признали виновным в том, что он, как член-оценщик земельного банка, оказал содействие в совершении преступления. Дворянин получил четыре месяца тюрьмы, был лишен всех прав, преимуществ и наград.

ПОЕЗДКА В ПАРИЖ

Дальше нить судьбы Михаила Жадовского теряется во времени. Уже после крушения «Титаника» в «Петербургской газете» пишут, что в последние годы бывший офицер разорился и занимался составлением родословной русских дворянских фамилий. Якобы, хотел составить особый альмонах-гербовник. Его дети выросли и тоже стали военными, Михаил вместе с супругой осел на исторической родине в Нижегородской губернии.

Очевидно, что прожить, изучая историю дворянских родов, было невозможно. Судя по всему, именно поэтому бывший дворянин выступал поручителем для многих известных семей, помогая им решить различного рода проблемы.

«В последнее время Жадовский занимался делами своей поручительницы Набоковой. Осенью 1911 года в Париже он познакомился с директором сообщества пароходов «White Star Line», которому и принадлежал «Титаник». На этом пароходе Жадовский отправился в Нью-Йорк на службу в «White Star Line», - писала «Петербургская газета».

«ПЕРЕВОЗИЛ КРУПНУЮ СУММУ ДЕНЕГ»

Потомки Михаила Жадовского до сих пор живут в Петербурге. Историю о своем героическом предке они передают из поколения в поколение.

- Михаил Жадовский – двоюродный брат моего деда, - рассказала «Комсомолке» Евгения Жадовская. – У нас в семье вообще много военных. Мой дед участвовал в революции, служил у Буденного, потом вошел в первый состав чекистов. Отец тоже стал военным. Он работал в архивах, выясняя семейные дела, когда наткнулся на эту историю с «Титаником».

По данным Жадовских, их предок вовсе не был главным кассиром на пароме.

- Он перевозил крупную сумму денег по заданию одного богатого клиента. Эти средства он должен был передать какому-то человеку в Америке, - говорит Евгения. - Северные мужики они такие: если какая-то беда, то они на себя ее примут. Рискнуть собой ради другого – это характер нашей семьи. А правда эта история или нет, я точно не могу сказать.

Потомки Михаила Жадовского до сих пор живут в Петербурге.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Исследователь крупнейшей морской катастрофы, автор книги «Титаник. Русский взгляд» Евгений НЕСМЕЯНОВ: «Это просто газетная утка»

- Все это – просто красивая история, газетная «утка». В ту пору было много людей, жадных до славы. Они выдавали себя за пассажиров «Титаника», хотя никогда не были на корабле. Ни Михаила Жадовского, ни Жозефины де ла Тур нет ни в одном сохранившемся списке пассажиров и сотрудников «Титаника». Более того – на корабле вообще не было должности главный кассир. В ресторане работали две кассирши, кроме того, был казначей – англичанин Хью Уолтер МакЭлрой. Именно ему отдавали на сохранность все драгоценности на время плавания. Сохранились воспоминания, как уже во время крушения кто-то пытался вынести две кожаные сумки, набитые кольцами, ожерельями, бриллиантами. Одна из сумок лопнула, и все драгоценности рассыпались по лестнице. Хью Уолтеру МакЭлрою не удалось выжить.

КСТАТИ

Сын офицера стал жертвой красного террора

Интересно, что трагическая судьба ждала и одного из сыновей Михаила Жадовского. Штабс-капитана Бориса Жадовского в 1918 году расстреляли в Нижегородской губернии.

«Преступное покушение на жизнь нашего идейного вождя, товарища Ленина, убийство товарища Урицкого, еще раньше убийство товарища Володарского, организованные на средства буржуазии и при ее непосредственном участии, переполнили чашу терпения революционного пролетариата. Вся обстановка побуждает твердой рукой провести диктатуру пролетариата. В силу этого Нижегородская Губернская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией расстреляла вчера 41 человека из вражеского лагеря», - так это объяснили общественности через газету «Рабоче-крестьянский Нижегородский листок».

Только в 2009 году прокуратура реабилитировала 38 погибших (наличие еще троих поставили под сомнение – прим. ред.), в том числе – штабс-капитана Бориса Жадовского. Было установлено, что их расстреляли без суда, какой-либо доказанной вины, а только по признаку прошлой принадлежности к армии или контрреволюционным организациям.

Спасшиеся пассажиры на борту парохода «Карпатия», который первый пришел к месту гибели «Титаника».Фото: кадр из фильма

НА ЗАМЕТКУ

Как катастрофу освещали российские газеты

Первые сообщения о гибели «Титаника» стали появляться в русской прессе 16 апреля. Столичные газеты посвящали этому целые полосы. Было невозможно поверить в то, что идеальный и продуманный до мелочей пароход ушел ко дну.

«Этот громадный пароход представляет собой целый плавучий город. Каюты первого и второго класса можно сравнить с номерами первоклассных гостиниц, - писала «Петербургская газета». – На «Титанике» штат одних только поваров составляет 50 человек. Столовая вмещает до 550 человек и обита дубовыми панелями в стиле Якова II. Трудно представить, что что-то здесь было упущено и не продумано. Имеется большая и прекрасно обставленная турецкая баня, бассейны для купания глубиной до шести футов. Всякий, пересекающий океан, может представить, что он опять находится на бульварах Парижа, ибо есть рестораны, где все во французском тоне. Гимнастический зал оснащен машинами, создающими иллюзию гребли, лошадиной и велосипедной езды».

О погибшем офицере в апреле 1912 года писали все столичные газеты. Источник: «Петербургская газета».

Сразу сообщили в газетах и о том, что при крушении много жертв. Поисковую операцию к тому же осложнял туман.

«Оставлены всякие надежды на нахождение живыми других пассажиров, помимо тех, кого успел подобрать пароход «Карпатик», - передавали телеграммы из Ньюфаундленда 16 апреля.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вместе с кораблем утонули драгоценности на 250 миллионов долларов

Уже после крушения «Титаника», в компании «White Star Line» попытались оценить хотя бы примерную стоимость потерянных драгоценностей, которые везли с собой состоятельные пассажиры. Насчитали 250 миллионов долларов.

«На пароме погиб груз бриллиантов стоимостью 180 тысяч рублей, который пересылала ювелирная фирма из Европы в Нью-Йорк. Только одной миллионерше мисс Веденерь посчастливилось, и она смогла спастись и спасти редкое жемчужное ожерелье, оцененное ею в полтора миллиона рублей», - писала «Петербургская газета».

У бриллианта «Сердце океана» из фильма Джеймса Кэмерона есть реальный прототип – драгоценный камень, известный под названием «Алмаз Хоупа». Первое время после трагедии в СМИ писали, что он тоже затонул при крушении, но потом это не подтвердилось.

Для охраны своего ожерелья мисс Веденерь везла с собой на корабле двоих охранников. Для еще больше безопасности, она не стала сдавать драгоценность казначею, а оставила при себе. Более того – никогда не снимала его с шеи.

«Благодаря этому обстоятельству госпожа Веденерь и спасла свое ожерелье, иначе в панике она бы забыла его захватить, - писали журналисты. – Охранники мисс погибли».