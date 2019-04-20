Дзюба о матче «Зенит»-«Краснодар»: «Эмоции как на Чемпионате мира!»

Болельщики сходят с ума, новости, в заголовке которых есть слово «Зенит», рвут все топы, а страничка Артема Дзюбы в Instagram скоро рухнет, не выдержав потока восторженных комментариев. Ночь с 20 на 21 апреля определенно пройдет под знаком сине-бело-голубых – знаменитый футбольный клуб из Петербурга обыграл «Краснодар» в 24 туре Российской премьер-лиги.

Эту встречу невозможно анализировать тактически, говорят спортивные обозреватели. Настолько захватывающей, эмоциональной и непредсказуемой она получилась. Множество опасных моментов, невероятные финты игроков, сложные комбинации – не зря защитник «Зенита» Бранислав Иванович назвал ее одной из лучших в сезоне.

Выбиться вперед сине-бело-голубым удалось на последних минутах матча. Фото: официальный сайт футбольного клуба "Зенит"

- По качеству, я думаю, это одна из лучших игр «Зенита» в этом сезоне, да и вообще в чемпионате России, - прокомментировал матч Иванович. - Мы очень довольны тем, что победили и продолжаем дальше. Это большой шаг к чемпионству, но ничего еще не готово, у нас еще много матчей, через три дня — снова игра, нам снова нужно зарядиться эмоциями и продолжать дальше. Мы показали, что можем играть в классный футбол.

Пожалуй, больше всего народной любви заслужил нападающий Артем Дзюба. Именно он открыл счет на 19 минуте матча – и он же буквально в последний момент, на пятой минуте добавленного времени оформил еще один, на этот раз решающий гол в ворота соперника. А себе Дзюба оформил двойной юбилей: первый забитый этой ночью мяч стал для него пятидесятым с тех пор, как именитый футболист присоединился к «Зениту». А второй – сотым за все время игры в Российской Премьер-лиге. Так что сегодня Артем, и так не обделенным вниманием фанатов, в нем буквально купается.

Артем Дзюба оформил дубль в ворота соперника - открыл счет в начале матча и забил решающий гол в конце. Фото: официальный сайт футбольного клуба "Зенит"

- Я испытал такие же ощущения, какие у меня были на чемпионате мира. Боялся, что никогда больше такого не испытаю, но сегодня это произошло, – поделился он впечатлениями от игры. - Благодарен вам за поддержку. Всегда говорил, что стараюсь работать на команду. Благодарен всем тем, кто в меня верил. Испытал эмоции, которые у меня были после Испании, после Египта. Благодарен жизни за эти эмоции.

Выступлением команды в Краснодаре остался доволен и главный тренер Сергей Семак.

— Очень хорошо начали, создали много моментов в начале, но не смогли забить, - разложил он игру по полочкам на официальном сайте «Зенита». - После забитого мяча стали играть хуже, пропустили не совсем обязательный ответный гол. В дальнейшем обе команды много атаковали. Мы забили и второй, и казалось, что сумасшедший удар Перейры мог свести матч к ничьей, но концовка показала, что мы хотели победить больше. После пропущенного гола пошли вперед, атаковали и смогли вырвать победу в напряженном и драматичном поединке с огромным количеством моментов.

Следующая встреча команды пройдет 24 апреля на родном поле. Фото: официальный сайт футбольного клуба "Зенит"

Теперь на счету «Зенита» 51 очко и первое место в турнирной таблице. Результат отличный, но расслабляться рано: уже 24 апреля команду с берегов Невы ждет встреча с московским «Динамо» на «Газпром-арене».