В Петербурге появятся новые трамваи с Wi-Fi и зарядками для телефонов

Обновление по частям

Для петербургских улиц приобретут 21 новый трамвайный вагон. Да не простой, а оснащенный по последнему слову техники. Соответствующую заявку опубликовал «Горэлектротранс» на портале госзакупок.

- Сейчас у нас работает 761 трамвай, - рассказали «КП» в пресс-службе ведомства. – Порядка 50% из них полностью самортизированы – то есть, нуждаются в обновлении или замене. Это не значит, что на них нельзя ездить – имеется в виду скорее моральный износ, неполное соответствие современным требованиям.

Согласно техзаданию, все новые трамваи должны быть полностью низкопольными. Это значит – никаких ступенек на входе и никаких лишних неудобств для инвалидов, мамочек с колясками и пожилых людей. С улицы – сразу в салон. Для Петербурга это отчасти новшество: полностью низкопольные вагоны в городе уже есть, но их мало – всего 28.

Еще один важный момент – система «Говорящий город» для незрячих и плохо видящих пассажиров. Каждый трамвай должен нести два радиомодуля по левому и правому борту. Они будут сообщать человеку, у которого есть специальное приемное устройство, номер маршрута, направление движения, а также открыты или закрыты двери.

Не покидая Сеть

Ну и самое интересное «массовому пользователю» - зарядные устройства для телефонов и Wi-Fi роутер. «Зарядки» - не менее шести штук - планируется вывести прямо в салон. Подключать к ним мобильные устройства и другую технику можно будет через обычный USB-кабель. Роутер должен работать в сетях 4G, выдавать скорость интернета не менее 100 мегабит в секунду и обеспечивать зону покрытия радиусом не менее 20 метров. Отдельным пунктом в техзадании вынесена «обязательная авторизация пользователя»: другими словами, получить доступ к публичной сети пассажиры смогут, скорее всего, по той же схеме, что и в петербургском метро – по номеру телефона.

Согласно условиям контракта, победитель торгов обязан поставить трамваи до первого сентября 2019 года. Стартовая цена – два миллиарда 25 миллионов рублей с копейками. Планируется, что курсировать новые вагоны будут на Юго-западе городе, где располагается трамвайный парк №8.

Плановое обновление грядет и в автобусном парке. Как сообщает «Пассажиравтотранс», в скором времени город закупит 37 новых двухсекционных автобусов – тоже с низким полом и современной системой информирования пассажиров.

- Поставка автобусов будет осуществляться двумя партиями – до 31 августа и до 31 октября, - рассказали «КП» в пресс-службе ведомства. – Маршруты, по которым пустят новые машины, будут согласовываться после завершения аукциона.