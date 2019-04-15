В Калининград на машине: Семь необычных достопримечательностей самого западного региона России

На прошлой неделе два экипажа проекта «Открывая Серебряное ожерелье» отправились из Москвы в край торжества человеческой мысли, рыцарских замков, неприступных фортов и величественных кирх.

Впрочем, список этот можно продолжать ещё долго. Скажем так: это один из самых сказочных регионов нашей необъятной родины. Здесь после средневековой баллады звучит величественный орган, над крепостными башнями из красного кирпича высятся современные стекляшки, а пряничные домики выходят на улицы прямо со страниц детских книжек.

По форту «Дёнхофф» водят бесплатные экскурсии.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

В Калининградской области легко заблудиться среди эпох и случайно заговорить по-немецки... Чтобы этого не произошло, последние несколько дней блогеры и журналисты трудились чуть ли не в кантовском режиме. Конечно, вставали не в 4:45, как великий философ, а чуть попозже, но все равно успели собрать самые интересные достопримечательности востока области и самого Кёнигсберга-Калининграда.

Неман: замок Рагнит

Крепость Тевтонского ордена была возведена в начале 15 века на месте сожжённых рыцарями прусских укреплений. За столетия обитель тевтонов пережила множество войн и даже почти не пострадала во время Великой Отечественной. Роковым же для неё стал день, когда к стенам подошло не стотысячное войско литвинов, а Алексей Герман со съемочной группой «Ленфильма». В 1976 году замок взорвали ради кадров для фильма «20 дней без войны». Сегодня от Рагнита остались только руины, но очень живописные.

Где: город Неман, улица Победы, 47.

От замка остались лишь руины.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Побухтев о трагичной судьбе замка, мы отправились гулять по Неману и вскоре подошли к кирхе меннонитов 1853 года. Построена она не из привычного кирпича, а из валунов.

Судьба у здания похлеще, чем у героя приключенческого романа.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Но ещё интереснее история необычного сооружения. С 1933 по 1945 год здесь находился «Дворец нацистов», в подвале которого пытали антифашистов. Есть версия, что там держали и лидера немецких коммунистов Эрнста Тельмана. После войны в кирхе тоже был дворец, но уже спорта.

Советск: мост Королевы Луизы

Архитектурный шедевр 1907 года — единственная пешая переправа между Россией и Литвой. Так что при желании можно не только полюбоваться башнями в стиле барокко, но и прогуляться до соседнего государства.

Где: город Советск, улица Гагарина, 6.

А дальше уже Литва!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

В приграничном Советске проживает всего около 40 тысяч человек. После недавнего вирусного видео, на котором торжественно перерезают ленточку в честь проведённого в несколько здешних домов газа, я скептически относился к этой точке в нашем маршруте.

Однако при личном знакомстве бывший Тильзит — именно здесь было подписано мирное соглашение между Наполеоном и Александром I — показал себя с другой стороны. На одетых в старинную брусчатку уютных улочках с отреставрированными домами действительно есть, что посмотреть.

Памятник тильзитскому трамваю.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

В самом центре находится выставка военной техники под открытым небом. На аллее стоял не облупившийся металлолом от зенитки, как это частенько бывает, а танки, бронетранспортеры, вертолёт и даже самолёт в идеальном состоянии.

Ребёнком я бы застрял здесь на весь день.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

В конце пешеходной улочки поджидал дом, где родился известный немецкий актер Армин Мюллер-Шталь. Здание в стиле модерн и одна из главных архитектурных достопримечательностей Советска ныне заброшена, но именно в этом и кроется ее неповторимый шарм.

Я пролез в оконный проем и очутился там, где песочные часы разбились во время суматошного переезда вместе со старой вазой — и время остановилось.

Славск: кирха Хайнрихсвальде

В маленьком городке огромная неоготическая кирха выглядит особенно величественно. Хайнрихсвальде достроили в 1869 году. Во время войны кирха практически не пострадала. В наши дни в ней проходят службы и концерты. Кроме того, уже разыгрывается тендер на ее реконструкцию.

Где: город Славск, Калининградская область

Скоро кирху ждёт большой ремонт.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Хайнрихсвальде впечатляет не только красотой, но и историей людей, которые с ней связаны. В 30-ых годах среди прихожан кирхи были как немцы и литовцы, так и цыгане и евреи.

Когда к власти пришли нацисты, здешний пастор Бруно Эрингер возмутился и не принял политику расового превосходства. Ведь всегда жители города молились бок о бок, вместе переживали невзгоды и радости...

За свой гуманизм Бруно пришлось поплатиться жизнью. В 1941 году его отправили в самый центр ожесточенных боев. 31 декабря он пропал без вести.

Полесский район: старая немецкая школа Вальдвинкель

В частном музее два зала. Один посвящен истории здешних мест до и после войны, первым советским переселенцам на земли бывшей Восточной Пруссии и трудностям послевоенной быта. Второй — стилизован под класс немецкой школы 30-ых годов.

Где: улица Лесная, 24, поселок Ильичево, Полесский район

Раньше учителя жили прямо в здании школы.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Под звон колокольчика мы уселись за наклонные парты, отложили телефоны и взяли в руки грифели, с опаской поглядывая на толстую деревянную палку рядом с бордовым классным журналом. Урок в немецкой школе 30-ых годов — дело серьёзное. Дернул Эльзу за косичку — восемь ударов, поиграл в карты с Гансом — вообще десять. К слову, телесные наказания в ФРГ отменили лишь в 1973 году. В ГДР же школа стала гуманнее сразу после войны.

Когда оставили на второй год.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Хотя от задачек лучше тут не отвлекаться, а то поставят ещё пятерку. Хуже этого не придумаешь: по сей день наивысшая оценка в немецких школах — единица.

И ведь даже не умаслишь преподавателя сентябрьским букетом! В День знаний в Германии поздравляют не учителей, а детей. Родители дарят им пестрые кульки с подарками.

Поселок Некрасово: замок Шаакен

Замок Тевтонского ордена впервые упоминается в 1257 году. К слову, первым российским туристом здесь был сам Петр Великий. В крепости он останавливался трижды во время Великого посольства. Сегодня здесь проходят рыцарские фестивали и праздники эпохи ордена.

Где: улица Центральная, 42, поселок Некрасово, Калининградская область

Замок до сих пор живет жизнью рыцарей.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

За крепостной стеной наши экипажи на Subaru Forester и Outback встречали курицы, собаки и кошки. Животные здесь — не развлечение, а необходимость. Ведь в Шаакене по сей день стараются жизнь по строгим рыцарским правилам.

К бою готов!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Отведал похлебки в таверне — и прямиком на стрельбище. И правда, как же отправляться спасать прекрасную даму, если не умеешь стрелять из лука? С мечом и щитом то же самое. Главное — пылкое сердце, а снаряжение найдётся.

Калининград: День селедки

Это уже не архитектурная, а «живая» достопримечательность. Раз в год набережная перед музеем Мирового океана превращается в огромный фудкорт, который и сам тянет на полноценную экспозицию о морских обитателях… правда, только жареных, тушёных и печёных. Разумеется, главный ингредиент блюд на огромном фестивале — селедка. С ней тут можно отведать салат, шаверму и даже бургер. Короче говоря, рецептов этой рыбки здесь знают больше, чем закоренелые «зожники» — вариаций блюд из куриной грудки.

Где: набережная Петра Великого, 1, Калининград

Когда: вторые выходные апреля

Судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев».Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

До следующего фестиваля целый год. Однако в музей Мирового океана стоит сходить уже сейчас. Это огромный комплекс с экспозициями о палеонтологии, гидрологии, флоре и фауне океана.

На набережной пришвартованы музейные суда: самое крупное в мире научно-исследовательское судно «Витязь», подводная лодка «Б-413», а также единственное в мире судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев».

Кафедральный собор — сердце Калининграда.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

И не забудьте заглянуть на органный концерт в Кафедральном соборе. Дважды в день — концерты начинаются в 14 и 16 часов — в самом сердце Калининграда можно услышать самый завораживающий в мире инструмент, который не растрогает только в том случае, если в ушах будут беруши.

У собора примечательный адрес: улица Канта, 1. Прямо у стен этого здания и покоится один из величайших умов человечества и классик немецкой философии. А в башне — работает его музей.

Где еще побывать в Калининграде?

«Altes Haus»

А вы знали, что раньше существовали подставки для спичечных коробков?Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

В аутентичном доме зажиточного жителя Кёнигсберга современные, кажется, только туристические буклеты на входе. Гостиная, спальня, кухня и уборная обставлены по последнему писку моды. Если вы, конечно, живёте в году эдак 1912-ом...

Где: улица Красная, 11, Калининград

Музей «Бункер»

Здесь творилась история.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Сегодня в стенах бомбоубежища находится экспозиция, рассказывающая о взятии Кенигсберга. А с марта 1945 года тут сидело немецкое командование. Именно здесь 9 апреля 1945 года комендант города генерал Отто Ляш принял решение о капитуляции.

Где: улица Университетская, 2, Калининград

Музей Янтаря

Сверху башня Дона впечатляет.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

28 залов слез морской богини: четырехкилограммовый «камешек», насекомые, миллионы лет назад попавшие в западню застывшей смолы, а также украшения, шкатулки и корабли из солнечного камня. И все эти сокровища — в крепостной башне Дона 1854 года.

Где: площадь Василевского, 1, Калининград

Королевские ворота

Это одни из семи сохранившихся в городе ворот.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Одни из семи сохранившихся городских ворот. Сегодня в них находится историко-культурный центр «Великое посольство» с экспозициями о 750-летней истории Кенигсберга и визите сюда Пётра Великого.

Где: улица Фрунзе, 112, Калининград

Музей Марципана

Айда за сладостями!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Вкусно, интересно, да ещё и бесплатно. За экскурсию здесь принято платить увлечённым слушанием. Кроме того, об истории сладости рассказывают прямо в Бранденбургских воротах 1657 года.

Где: улица Багратиона, 137, Калининград

Калининградский зоопарк

Ну это же умилительно! Фото: Шилов Дмитрий.

Один из самых старых и больших зоопарков России основан ещё в 1896 году. Сегодня посмотреть на 350 видов представленных здесь животных приходит около полумиллиона человек в год.

Где: проспект Мира, 26, Калининград

Дом Советов

Возводить долгострой начали ещё в 1970 году.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Заброшка, ставшая одним из главных символов Калининград. Попасть сюда очень сложно: недостроенное здание запертно и охраняется. А ведь с крыши открывается великолепный вид на центр города.

Где: улица Шевченко, 2, Калининград

ЕСТЬ ВОПРОС

Заказывать ли экскурсию по Калининграду?

Это всегда лотерея. Либо попадётся фанатик своего дела, влюблённый в родной город, как Женя Огонь, который водил нас по Калининграду, либо настоящий супергерой — человек-колыбельная, стреляющий из глаз лучами скуки и метающий страницы из «Википедии».

Если рисковать не хочется, можно заглянуть в региональный центр туризма на проспекте Мира, 4 и бесплатно получить там паспорт туриста. Под красной обложкой — вся необходимая информация о главных достопримечательностях города и области от изюминок до сельского отдыха, адреса и номера гостиниц, ресторанов и клубов, афиша событий на весь год, а главное — несколько необычных маршрутов: для семей, влюблённых пар, велосипедистов и людей с ограниченными возможностями.

Турист, документик предъявите.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Ещё один вариант — скачать на свой телефон приложение-путеводитель izi.TRAVEL. Недавно в нем появился новый маршрут по центру города, разработанный компанией «МегаФон» вместе с блогерами. На карте отмечены места Instagram-силы — лучшие точки для селфи и крутых фотографий, которые наверняка соберут уйму лайков. Разумеется, есть историческая справка. Красота, конечно, требует жертв, но не культурных.

Где остановиться в Калининграде?

В Калининграде наши экипажи остановились в гостинице «Альбертина». Это именно тот случай, когда даже жильё оказывается достопримечательностью. В просторных номерах с балконами и холле с камином все напоминает о великом прошлом старинного города. Отделанный деревом потолок, барельефы с пейзажами Кёнигсберга, портреты королевы Луизы и ее дочерей...

«Альбертина» — атмосферная гостиница на улице Демьяна Бедного. Фот: Прокофьев Павел.

В общем, место безумно атмосферное. А если повезёт, даже удастся пообщаться с хозяином гостиницы Борисом Батфельдом. За чашкой чая писатель и общественный деятель готов часами рассказывать об истории региона.

За наводку отдельное спасибо сервису для бронирования отелей TVIL.RU.

А может, просто переехать в Калининград?

Если вам так понравились достопримечательности Калининграда, что вы подумываете не только об отпуске в тех краях, но и о покупке недвижимости – обратите внимание на проект ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА», который реализует официальный партнер нашего автопробега, Инвестиционная компания «АвангардИнвестПроект».

«РусскаЯ ЕвропА» - это настоящий «счастливый город» площадью более 20 гектаров, где европейский уют будет сочетаться с русской душой, и каждое здание окажется неповторимым. Здесь даже планируется построить жилые комплексы с садами на крышах! А еще – организовать много удобных общественных пространств и создать все условия для здорового образа жизни новоселов. Одним словом, стоит присмотреться.

Подробнее о том, почему создание ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА» в Калининграде обещает стать революцией в градостроительстве, и как стать жителем этого счастливого города – читайте здесь.

НАПОМНИМ

Первая экспедиция проекта «Открывая Серебряное ожерелье» состоялась в начале марта. За две недели путешественники спели хит «Песняров» у резного палисада в Вологде, заглянули к Деду Морозу в Великий Устюг, посетили вотчину матушки Зимы в Яренске и покормили оленей в НарьянМаре — в общем, побывали в настоящей зимней сказке. А летом, через месяц после Калининграда, экспедиции проекта «Открывая Серебряное ожерелье» заглянут в Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

В Калининградской области блогеры и журналисты со всей страны проедут почти две недели.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Наводишь смартфон на двухтысячную купюру, подключаешь специальное приложение — и вот уже над бумагой поднимается знаменитый владивостокский мост, едут машины, чайки летят… Пожалуй, это один из самых известных примеров 3D-маппинга. Такую же виртуальную реальность вскоре обретут и достопримечательности Северо-Западного федерального округа.

В 2019 году в рамках проекта «Открывая Серебряное ожерелье» блогеры, журналисты и мастера цифровых технологий Политехнического университета совершат серию экспедиций, чтобы разработать модели ключевых достопримечательностей одиннадцати регионов СЗФО. Более того, по итогам экспедиций будет создана интерактивная карта-маршрут со всеми достопримечательностями Северо-Запада.