Наматываем километры: Петербуржец создал карту пешеходной доступности города

На фоне всевозможных проблем автомобилистов и велосипедистов, городских пробок и нехватки парковочных мест, петербургский активист Егор Смирнов решил задуматься о судьбе простых пешеходов. Сделать неудобный крюк, чтобы перейти дорогу в положенном месте? Преодолеть почти километр, чтобы попасть в парк на другой стороне улицы? Все это знакомо жителям города на Неве, которые чаще передвигаются на своих двоих.

С вопросами пешеходной инфраструктуры Егор связан профессионально – он работает в Институте дизайна и урбанистики университета ИТМО. Он проанализировал карту Петербурга и сделал неутешительный вывод: пешеходам в большом городе неудобно.

– Казалось бы, все люди ходят пешком, в том числе и чиновники, и архитекторы, и проектировщики, и тоже страдают от неудобных пешеходных дорожек или отсутствия переходов. Но почему-то про это будто забывают, когда садятся рисовать безумные развязки, широченные улицы в черте города или дворы, которые красиво выглядят с высоты птичьего полета, но совершенно неудобны для людей, – рассказал «КП-Петербург» Егор Смирнов.

Благодаря исследованию Егора, карта Петербурга окрасилась в 5 цветов. Зеленым он отметил места, где чтобы перейти дорогу по пешеходному переходу, надо сделать крюк менее 100 метров. То есть пройти всего около 50 метров. Желтым цветом – где идти нужно до 200 метров. Оранжевым – до 400, красным – до 800, а темно-красным – больше 800.

НАБЕРЕЖНЫЕ, МОСТЫ И ПАРКИ

Как выяснилось, проблемных участков хватает. В тревожные оттенки окрасились места и в центре, и на окраинах. А одними из самых неудобных участков для пешеходов оказались набережные.

– Вот, например, набережная Кутузова. Крюк 900 метров, множество людей гуляет в таких местах у Невы, а перейти дорогу не могут, – показывает Егор на карте. – А вот почти километр, чтобы перейти набережную Карповки.

Чтобы выйти к Неве в этой части набережной Кутузова, придется преодолеть почти 900 метров. Фото: Яндекс.Карты.

Есть варианты и похуже. Например, чтобы перейти дорогу к Неве на Выборгской набережной, придется топать целых 3 километра, вместо десятков метров, если бы переход был поближе. Нашел Егор и крюк в 2 километра на Малоохтинской набережной.

– Набережные имеют огромный потенциал для создания общественных пространств, люди любят гулять вдоль воды. Но пока у нас там, в основном, бесконечные пыльные автострады без возможности для людей перейти дорогу и подойти к берегу, – говорит Егор.

Так по правилам приходится горожанам идти на другую сторону Биржевого моста. Фото: Яндекс.Карты.

Одним из подобных маршрутов Егор регулярно ходит и сам. Чтобы перейти на другую сторону Биржевого моста от своего корпуса ИТМО в сторону метро «Горьковская», ему приходится делать крюк в 600 метров.

– У нас почему-то не делают переходы на съездах с мостов, поэтому почти все мосты получились в моей схеме красными, – добавляет Егор.

Под «удар» попали и множество парков. Так, приходится делать немалые крюки жителям проспекта Ветеранов, чтобы попасть на прогулку в парк Александрино. Или с другой стороны Коломяжского проспекта, чтобы пойти на прогулку в историческую зеленую зону, к месту последней дуэли Пушкина.

– Я думаю, что надо потихоньку менять общественное сознание, пропагандировать необходимость делать город удобным для людей. В этом русле я и занимаюсь исследованиями, – говорит Егор. – Проблема пешеходной доступности решается с огромным трудом, а добиться согласования нового перехода, например, очень тяжело, и люди годами борются за это.

Для сравнения Егор сделал карту пешеходной доступности Хельсинки. Фото: Яндекс.Карты.

Далеко расположенные переходы, конечно, заставляют горожан забывать о правилах и перебегать дорогу в неположенном месте. Надо ли говорить, что зачастую это ведет к самым плачевным последствиям.

КСТАТИ

Свою карту Северной столицы Егор составил всего за пару дней. И отмечает, что это только начало работы. В планах у специалиста продолжить исследование и сопоставить «красные» зоны со статистикой ДТП. А также сравнить ситуацию Петербурга с другими крупными городами. Так, например, Егор уже составил карту пешеходной доступности Хельсинки. И она, в отличие от петербургской, заметно «зеленее», а красных зон на ней очень мало.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Алексей ЦИВИЛЕВ, депутат ЗакСобрания Петербурга, председатель городского отделения Всероссийской общественной организации «Союз Пешеходов России»:

– Эта тема не нова. Это обсуждается уже много лет. К сожалению, мы плетемся в хвосте оптимизации нашей городской дорожной системы. Потому что приоритет у нас отдается велосипедистам и автомобилистам. Хотя пешеходное движение – самое массовое по своему объему. И тот же автомобилист – пешеход, пока идет до своей машины. В Петербурге не хватает пешеходных зон. Не хватает нормального регулирования улично-дорожной сети. И третье – безопасности. Это и освещенность, и разделение потоков. Мы понимаем, что строительство подземных переходов стоит десятки миллионов рублей. Весь комплекс мер, которые нужны для установки светофоров, тоже выходит на миллионы. Но если поддерживать нашу идею о том, что нужно снизить скорость движения автомобилистов в городе хотя бы на 10 километров в час, то некоторые проблемы уйдут. Вся мировая урбанистка показывает, что как только машины станут чуть-чуть медленнее ездить, пешеходам будет хотя бы безопаснее.