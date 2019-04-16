Ольга Волкова весело отметила 80-летний юбилей

Вчера Народной артистке России Ольге Волковой исполнилось 80 лет. Самые близкие люди собрались, чтобы поздравить юбиляршу. Видео с зажигательной вечеринки опубликовала в Instagram бывшая невестка Волковой актриса Чулпан Хаматова.

- Сегодня день рождения любви... Ольга Волкова! Моя мамОлька, мой учитель, моя душа, моя нежность мой хохот и моя страсть!, - написала она.

Актриса поддерживает теплые отношения с родительницей своего бывшего мужа Ивана Волкова, в браке с которым на свет появились две дочки - Арина и Ася.

«Ох, какие чудесные и правильные отношения! Свекровь с чувством юмора - это праздник, а с таким, как у Ольги Волковой - вдвойне!», «Шикарная! Здравия и долгих лет!», «Зажигайте! Новых вам ролей», - присоединились к поздравлениям поклонники.

Напомним, Ольга Волкова стала звездой после 60-ти лет, получив роль бабушки Антонины Семеновны в сериале «Папины дочки». До этого более сорока лет она работала в Петербургских театрах ТЮЗе и БДТ. Эпизодические роли в картинах Эльдара Рязанова не добавили ей медийности. Играла все подряд, никогда не отказывала и участвовала даже в студенческих спектаклях бесплатно, за что ее очень осуждали коллеги. По ее собственному признанию, из-за нищеты она переехала из Петербурга в Москву. И не прогадала.

- Если бы я была волшебником, я бы никогда не умерла, жила бесконечно - тысячу лет, - рассказала Ольга Владимировна. - Построила бы огромный дом, в котором жили бы все мои родные и близкие. И еще сделала бы так, чтобы им не надо было рвать душу, зарабатывая деньги.