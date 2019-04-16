В Петербурге подростка из «банды АУЕ», избившей учителя и рабочего, приговорили к году колонии

В Петербурге суд продолжает разбираться в погроме в Таврическом саду, который устроили 15 подвыпивших дебоширов. Подростки буквально сносили все на своем пути. Парни с девчонками похитили в магазине две бутылки коньяка, выпили и пошли отрываться. Сначала под раздачу попал 24-летний учитель математики. Затем хулиганы бросились с кулаками на рабочего, который шел домой вместе с женой. Горожане рассказывали, что досталось даже пенсионерке. После этого дебоширы скрылись, но вскоре полиция задержали всю гоп-компанию, которую в городе окрестили «бандой АУЕ». Правда, вот сами подростки сейчас активно отнекиваются от своей любви к уголовной тематике. Иначе наказание будет суровее...

А вот в день погромов подростки были куда смелее. Парни отбирали вещи у прохожих, топтались на них и бросались на парочек, гулявших в саду. В итоге учитель математики Игорь остался со сломанной челюстью и выбитыми зубами. А 30-летний рабочий Всеволод обратился в больницу с переломом носа.

Учителю выбили зуба, а рабочему сломали нос

Ране суд уже осудил одного из подростков. Суд приговорил горе-«ауешника» к девяти месяцам воспитательной колонии. Но парню учли время, которое он провел в СИЗО, поэтому его отпустили на свободу. Сейчас приговор вынесли его другу, который принимал участие в побоях и краже телефона.

- Подросток признан виновным по статьям "Кража" и "Побои", - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - На территории "Таврического сада" он нанес удары руками в область головы мужчины, после чего взял со скамейки телефон, стоимостью 10 тысяч рублей, который принадлежал другу избитого.

Следователи изначально возбудили на парня уголовное дело за "Грабеж". Подростку грозило до 7 лет колонии. Но суд изменил статьи. И сейчас дебошира приговорили к одному году в воспитательной колонии.

При этом парню учли срок содержания в СИЗО. Поэтому вскоре он будет на свободе.

К слову, суд взыскал с парня 10 тысяч рублей компенсации за украденный телефон.