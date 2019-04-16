Закрылось окно в прошлое: горбун из «Нотр-Дама» Вячеслав Петкун о пожаре в Соборе Парижской Богоматери

«Свет озарил мою больную душу...» - кто не помнит первых слов оды в честь Эсмеральды в исполнении трио Петкун-Голубев-Макарский из российской постановки мирового хита мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Что после пожара в Соборе Парижской Богоматери чувствует Вячеслав Петкун, исполнивший роль горбуна в мюзикле, он рассказал корреспонденту «КП-Петербург».

- Не важно, играл я в постановке или нет, это скорее символическое имеет отношение. Но пожар - большая катастрофа. Как окно в прошлое закрылось, - посетовал лидер группы «Танцы минус».

От Собора Парижской Богоматери остались только каменные стены.Фото: REUTERS

И конечно же, сам Вячеслав Петкун не раз бывал в Париже и посещал собор, который стал известен благодаря бессмертному произведению Виктора Гюго, поэтому знает о том, что потеряла мировая культура не понаслышке.

- Это строение пережило войны, революции. Стало литературным символом. Это артефакт, - сказал музыкант.

Теперь это артефакт уничтожен как минимум наполовину. Сгорели все деревянные перекрытия, кровля здания. Рухнула деревянная башня - все это находилось на реставрации и было окружено лесами, которые упали внутрь здания. А ведь в соборе хранились ценнейшие реликвии, среди которых был терновый венец Христа. Что-то пожарные успели вынести, но не все можно было забрать с собой.

Таким собор был до пожара.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Меня волнует, что стало со старинным органом, который был внутри. Он был совершенно потрясающий, - беспокоится Петкун.

К сожалению, шансов на спасение инструмента мало, ведь от собора остались только каменные стены.

- Мне вообще не ясно, как можно проводить реставрацию, чтобы спалить собор. У нас тоже было подобное, когда в Троицком соборе сгорел деревянный купол. Потом все восстановили, но это сколько сил, - удивляется артист.

Сейчас на пожарище в столице Франции только начат разбор завалов, а местные власти уже объявили сбор средств на воссоздание из пепла архитектурного шедевра, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По приблизительным оценкам на работы потребуется около десяти лет. Судьба уникального органа, о котором беспокоился Вячеслав Петкун, пока остается неизвестной.