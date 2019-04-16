В Петербурге открыли памятник Жоресу Алферову

Смерть Жореса Алферова, который скончался в начале марта 2019 года, стала большой утратой не только для российской, но и для мировой науки. А сегодня,16 апреля, в Петербурге был открыт памятник нобелевскому лауреату. Церемония прошла в детище Алферова - Национально-исследовательском Академическом университете РАН.

- Под звуки гимна Санкт-Петербурга ткань с монумента торжественно сняли вице-губернатор города Владимир Княгинин и вдова Жореса Алферова Тамара Дарская, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» с места событий.

Бронзовый ростовой памятник, который установили в холле Университета, был изготовлен еще при жизни Алферова в мастерской Зураба Церетели. Сейчас он занял место в галерее где висят портреты академиков, членов-корреспондентов Российской академии наук - бывших и нынешних сотрудников, почетных докторов ВУЗа.

Бронзовый монумент занял место на постаменте в галерее Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН.Фото: Олег ЗОЛОТО

После церемонии к журналистам подошел директор лицея «Физико-техническая школа», в котором работал Алферов, и который входит в состав Университета.

- Мы с ним были хорошо знакомы, общались по работе более 35 лет. Если я кому-то звонил и хотел быстро представиться, то говорил: «Я директор алферовского лицея». Это снимало все вопросы, - рассказал Михаил Иванов.

Приехал на открытие памятника и режиссер Владимир Бортко, который хорошо знал Алферова по работе в Госдуме.

- Сейчас не открытие памятника, а увековечивание памяти одного из великих сынов своей родины. Я счастлив, что мы вместе росли на земле, - заявил Бортко.

Напомним, что Санкт-Петербургский Национально-исследовательский Академический университет РАН был основан в 2002 году Жоресом Алферовым, который до конца жизни занимал кресло ректора ВУЗа.