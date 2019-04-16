В Петербурге пенсионеры смогут бесплатно ездить в электричках весь год

Если в парламенте одобрят законопроект, ездить в электричках бесплатно смогут сразу шесть категорий граждан: ветераны и ударники труда, работники тыла, жертвы политических репрессий, матери, родившие и воспитавшие более 10 детей, пенсионеры или петербуржцы, достигшие возраста 60 и 55 лет (подробный список можно увидеть на сайте городской администрации).

- Люди старшего поколения, как правило, проводят за городом большую часть времени, - рассказал «КП» Николай Тесалов, вице президент петербургской «Ассоциации ветеранов, инвалидов и пенсионеров». – Мы как-то подсчитали и выяснили, что за шесть месяцев – с октября по май, пока не действует льготный проезд - они только на дорогу тратят от 15 до 20 тысяч рублей. И это при том, что пенсии почти у всех очень скромные.

Согласны с этим и в петербургском отделении Союза садоводов. Лето, дача, электричка – все-таки в сознании огромного множества людей эти слова неразрывно между собой связаны.

- У нас по городу и области почти три миллиона человек состоят в садоводствах, - отмечает руководитель отделения Владимир Кудряшов. – Конечно, далеко не все войдут в эти шесть категорий. Но как бы то ни было, возможность чаще бывать на природе, активнее заниматься хозяйством – это очень важно и здорово. Это в первую очередь экономия личного бюджета – те деньги, которые человек отдавал за билет, он сможет потратить на семена, например, на какое-то новое оборудование для участка.

Предполагается, что если на днях законопроект, предложенный врио губернатора Бегловым, одобрят парламентарии, а в силу он вступит уже со следующей субботы - с 27 апреля.