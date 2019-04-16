2019-04-16T18:53:17+03:00
Общество

В Петербурге стартовал проект «Родной район»

Петербуржцы смогут принять участие в развитии городской среды
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге стартовал сбор предложений в программу «Родной район»В Петербурге стартовал сбор предложений в программу «Родной район»Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге стартовал проект «Родной город», в рамках которого сами жители могут принять участие в развитии городской среды. С 15 апреля по 15 июня 2019 года каждый петербуржец может стать соавтором комплексного плана по улучшению своего же района до 2021 года.

- Для того чтобы максимально эффективно использовать ресурсы, чтобы вкладывать силы и средства только в те проекты, которые действительно нужны горожанам, необходимо определить приоритеты развития. У каждого района они будут свои. Поэтому мы решили узнать мнение жителей о том, что нужно сделать в первую очередь для улучшения жизни в каждом конкретном районе, - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Принять участие в проекте очень легко. Для этого надо заполнить анкету в любом МФЦ по месту жительства или на сайте правительства города. В опроснике петербуржцем предлагается выбрать на их взгляд несколько проектов по благоустройству Северной столицы. Итоги будут подводиться на основе большинства голосов.

Проект «Родной район» состоит из нескольких этапов. Первый – с 15 апреля до 15 июня - сбор и обработка информации. Во время второго этапа на основе всех собранных предложений будут составлены концепции программ развития каждого района до 2021 года. Все они будут после обсуждаться и дорабатываться с учетом мнения и пожелания самих жителей.

А в октябре 2019 года наступит третий этап, когда городской бюджет будет формироваться с учетом выбранных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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