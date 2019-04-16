2019-04-16T19:35:50+03:00
Общество

В Петергофе показали, что скрывается под знаменитыми фонтанами

Перед открытием сезона специалисты проводят масштабную проверку труб
Артем КИЛЬКИНПолина ЖУКОВА
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Перед открытием фонтанов в Петергофе проводят масштабную профилактику и ремонт труб.Перед открытием фонтанов в Петергофе проводят масштабную профилактику и ремонт труб.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Все петербуржцы знают: как только заработали фонтаны, в городе наступило лето. В преддверии традиционной церемонии их открытия в Петергофе кипят работы. Ежегодно до наступления летнего сезона там проводят масштабную профилактику и ремонт всех труб, которые ведут к водным «знаменитостям». Кстати, их общая протяженность составляет 96 километров! И это только магистральные трубы, а более мелких «капилляров» и не сосчитать. «Комсомолке» удалось заглянуть в «закулисье» города фонтанов и увидеть, как там идут работы.

Каждый день в зимний период, которому подчиняется и апрель, специалисты совершают обход и обследуют самые уязвимые места. Следят, чтобы в системе не оставалась вода и не образовывались ледяные пробки, из-за которых возможны разрывы.

Каждый день специалисты совершают обход тоннелей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Каждый день специалисты совершают обход тоннелей.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Летом, если появляется протечка, то ее заделывают обычным хомутом, а полномасштабный ремонт всегда откладывается на зиму. Чтобы не останавливать работу знаменитых фонтанов, и гости города могли любоваться красотой в туристический сезон, – рассказывает мастер фонтанного дела Александр Корсаков.

ПО СТАРИНКЕ

Длинные тоннели и глубокие гроты – все запуски происходят вручную, а чтобы включить фонтан, мастерам иногда приходится пробираться даже ползком. Сейчас в служебных гротах настоящий холодильник: на полу толстый слой льда, и работникам приходится использовать специальную обувь с шипами.

Раньше все трубы в Петергофе были деревянными. Фото: Артем КИЛЬКИН

Раньше все трубы в Петергофе были деревянными.Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока один работник поочередно крутит вентили в одной части грота, напарник связывается с ним по рации и регулирует мощность воды в другом месте. Здесь до сих пор все работает без насосов и электричества, как это и задумывалось инженерами со времен создания знаменитых парков Петродворца. Никаких бездушных кнопок – все вручную. В этом уникальность Петергофа. Правда, поменялись трубы, ведь раньше они были из дерева: теперь их, конечно, не используют.

Всю сеть фонтанов питают специальные пруды-накопители, которые находятся вблизи дворца. Фото: Артем КИЛЬКИН

Всю сеть фонтанов питают специальные пруды-накопители, которые находятся вблизи дворца.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Настройка фонтанов – это живой процесс, высоту и мощность струи определяют мастера фонтанного дела на глаз, опираясь на многолетний опыт, – добавляет Александр Корсаков.

Питают всю сеть фонтанов специальные пруды-накопители. Они находятся вблизи дворца, а наполняют их маленькие родники и речки.

КСТАТИ

По окончанию сезона в бассейнах фонтанов работники чего только не находят. От обычного мусора до сюрпризов от туристов – встречались даже шляпы и зонты. А самые «неравнодушные» посетители любят и запихнуть что-нибудь в маленькие трубки фонтанов – там часто находят веточки или ручки.

Общая длина магистральных труб петергофских фонтанов составляет 96 километров. Фото: Артем КИЛЬКИН

Общая длина магистральных труб петергофских фонтанов составляет 96 километров.Фото: Артем КИЛЬКИН

НА ЗАМЕТКУ

В 2019-м году знаменитые Большой Каскад, Самсон и другие фонтаны «оживут» 27 апреля. А главный праздник открытия фонтанов в Петергофе состоится 18 мая. Именно в этот день петербуржцев и гостей города ждет невероятное шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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