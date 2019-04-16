Депутаты Северной столицы предлагают штрафовать гидов без российского гражданства

«Аврора» выстрелила в стену Петропавловской крепости, заключенные сбежали и взяли Зимний дворец, Екатерина Первая была первой женой Петра, Великая - второй, негра Пушкина сослал африканский король, а Ленин был китайцем - вот такие удивительные факты об истории России рассказывают туристам иностранные гиды. Местные жители смеются, представители туриндустрии хватаются за голову. Пришло время навести порядок.

КИТАЙСКИЕ НЕБЫЛИЦЫ

Проблема нелегальных гидов-самоучек, заполонивших туристический рынок, с каждым годом становится все серьезнее. Впервые об этом заговорили в 2011 году, когда в Госдуму внесли предложение об аттестации сотрудников, сопровождающих группы. Тогда обсуждение забуксовало и возобновилось только спустя пять лет, когда за лавиной туристов из Поднебесной хлынул поток лжегидов.

Положить конец этой истории предложили депутаты Законодательного собрания Петербурга Алексей Макаров и Денис Четырбок. Они обратились в Государственную думу с инициативой о запрете иностранным гражданам работать гидами и экскурсоводами в России, если это не противоречит международным договорам. Согласно проекту все сотрудники должны проходить обязательную аттестацию, которая докажет готовность проводника к просветительской деятельности.

Путешественники с интересом узнают об истории Петербурга. К сожалению, многие факты выдуманы гидами.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Инициатива возникла после обращения сотрудников туристической индустрии, - поделился с «КП» председатель комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Алексей Макаров. - Причин было несколько. Известны случаи, когда иностранные экскурсоводы (в первую очередь речь идет о специалистах из Китая) рассказывали жуткие небылицы о нашем городе. А это недопустимо!

Еще одна цель - защита российского рынка. По словам Макарова, подобные законы успешно работают в европейских странах.

- У нас в Петербурге легально работает 5,5 тысячи гидов. Они имеют сертификаты и соответствующее образование, - объясняет депутат. - Заниматься подобной деятельностью хотят , например, студенты, выпускники, которые получили профильное образование. Но для них работы нет, так как места заняты приезжими экскурсоводами.

ШТРАФ ДО 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Представители туриндустрии инициативу поддерживают. Председатель совета Ассоциации содействия русско-китайскому туризму Юрий Цуркан рассказывает, что их организация не первый год борется с экскурсоводами-самозванцами.

- Из Китая они приезжают не только как гиды, а под видом сопровождающих и представителей. Это тоже нужно учитывать и предусмотреть при работе над законом, - предупреждает Юрий Цуркан. - К тому же часто это люди без профильного образования: повара, разнорабочие, сварщики. Да кто угодно!

Нелегальных проводников в мир российской архитектуры и искусства хотят штрафовать на сумму в размере от 20 до 100 тысяч рублей и выдворять из страны. Контролировать исполнение закона предлагается региональным чиновникам.