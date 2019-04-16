«Валенсия» - «Вильярреал»: Прогноз на матч 18 апреля 2019 года 1/4 финала Лиги Европы

Первый матч этого четвертьфинала складывался так, что казалось – испанский междусобойчик станет самым интригующим и упорным из четырех пар на этой стадии Лиги Европы. До последней десятиминутки в Вильярреале держались 1:1, которые обещали равные шансы перед ответной встречей. Но последовавший за выходом на замену Дениса Черышева блиц-криг «Валенсии», грозит сделать матч на «Месталье» обедненным интригой. Гостям для победы по итогам двух матчей придется забивать, как минимум трижды. Впрочем, такой уж трудной эта задача выглядит лишь на бумаге. В первой встрече «Вильярреал» доказал,что с атакующим разнообразием у него порядок – и забей «субмарина» (прозвище «Вильярреала») при ничейном счете разок-другой, это выглядело бы вполне соответствующим логике матча. Но футбол не всегда логичен. А этот евросезон доказывает, что еще и категорически непредсказуем. Вот кто ставил на вылет «ПСЖ» после победы в два мяча на выезде над «Манчестер Юнайтед»? Кто утверждал, что после домашнего поражения «Аякс» учинит «Реалу» разгром в Мадриде?

Впрочем, то было в Лиге чемпионов. Лига Европы в этом году пока таких перевоплощений не видела. Тем интересней посмотреть, получится ли стать первой громкой сенсацией у «Вильярреала».

Хоть в чемпионате Испании дела у команды идут неважно – 15 место против 6 «Валенсии», это как показал первый четвертьфинальный матч, ничего на уровне плей-офф Лиги Европы не значит.

А еще мы в четверг ожидаем на поле «Местальи» нашего представителя в этом противостоянии Дениса Черышева. Роль 28-летнего нападающего сборной России в победе в первой игре стала очень заметной – Черышев вышел на поле на 69-й минуте и принял участие в обеих голевых атаках.

Весомый аргумент, чтобы рассчитывать в четверг на выход в стартовом составе.

Прогноз: наиболее вероятный исход матча – минимальная победа «Валенсии». (3:2)