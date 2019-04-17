Инна Клубкова: «Важно сделать так, чтобы болезнь не наступила»

Наследник земского врача

Когда-то в России такое уже было: один и тот же доктор бессменно наблюдал сразу несколько поколений одной династии. Земский врач знал уклад и образ жизни своих подопечных, привычки питания, кто, чем и когда болел. Другими словами, «вел» всех членов семьи, любого пола и возраста, от рождения до старости. На Западе эта традиция сохранилась и поныне. В России же о возобновлении традиций семейной медицины заговорили несколько лет назад.

- В нашей стране активно развивается высокотехнологическая помощь, создано множество федеральных центров, оснащенных по последнему слову техники и это прекрасно. Но все-таки в перспективе задача медицины состоит в том, чтобы болезни, требующие высокотехнологичной медицинской помощи, просто не развивались у людей, - говорит Инна Клубкова. - Давно известно, что профилактика заболеваний - гораздо эффективнее и дешевле, чем последующее лечение. И семейный врач – как раз такой специалист, который может системно оценить состояние организма, чтобы предотвратить развитие серьезных заболеваний.

Для детей и родителей

Как это работает на деле? Очень просто: семейный врач знает всех ваших домочадцев, от бабушки до новорожденных младенцев, видит наследственную предрасположенность к тем или иным заболеваниям, осведомлен об индивидуальных особенностях каждого родственника. Такой подход позволяет максимально быстро и точно поставить диагноз, назначить наиболее эффективное лечение. А иногда и вовсе избежать недугов. В «Амеда Клиник» такие примеры есть. Здесь наблюдается порядка двух с половиной тысяч семей.

- В идеале именно к семейному врачу пациенты должны обращаться по любому поводу, начиная от простуды и заканчивая желудочными коликами. Доктор оценит состояние и поможет выстроить тактику лечения, а также даст полезные рекомендации, - продолжает Инна Клубкова. - Но если случай, как говорится, особой сложности, домашний доктор тут же направляет своего пациента к более узкому специалисту. Но ни в коем случае не забывает про него, а вместе с коллегами продолжает контролировать и корректировать схему лечения – с учетом индивидуальных особенностей пациента, которого он прекрасно знает.

Недомогает кто-то из членов семьи? Семейный врач всегда готов записать на прием.Фото: Олег ЗОЛОТО

Почему не терапевт?

Казалось бы, так и должно работать первичное звено медицины – всем нам хорошо знакомые участковые терапевты и педиатры. Но большинству пациентов на таких приемах меряют давление, слушают с помощью фонендоскопа, и перенаправляют к одному или нескольким узким специалистам. Которые, в свою очередь, выпишут направления на обследование и процедуры. Или… «переадресуют» больного к своим коллегам – врачам других специализаций.

Из хорошего – к нам вернулась практика советских времен: диспансеризация населения. Но даже здесь, как отмечает наш эксперт, отечественной медицине не хватает персонализации. Невозможно назначить одинаковый для всех набор анализов и выявить болезнь. У нас всех разная генетика и для человека, с предрасположенностью, например, к сахарному диабету, список исследований должен отличаться от набора анализов пациента с генетической предрасположенностью к онкологии, псориазу или аллергодерматиту.

- В поликлиниках работает много хороших врачей, но у них катастрофически не хватает времени, чтобы лучше узнать пациента и собрать анамнез. А именно анамнез играет ключевую роль в постановке правильного диагноза. Пациенты не могут связать разные симптомы воедино. Увидеть всю картину в целом может только врач, но для этого ему необходимо без спешки выслушать человека, затем комплексно осмотреть и только после этого составить план лечения. Поэтому в «Амеда Клиник» прием длится час, а иногда и дольше, - говорит Инна Клубкова.

На общение с пациентами время всегда найдется.Фото: Олег ЗОЛОТО

Лечение начинается с доверия

«Амеда Клиник» - один из немногих медицинских центров в Петербурге, где делают ставку именно на хорошо развитое первичное звено: семейных врачей. Такой подход, по отзывам специалистов, помогает решить большую часть проблем, с которыми к ним приходят пациенты.

- Но самое главное – это выстроить доверительные отношения между врачом и больными. Проблемы со здоровьем часто вызывают определенные психологические сложности, и доктору нужно в них разбираться, понимать особенности отношений в подопечной семье, - добавляет Инна Клубкова. – Не всегда причины болезни кроются в физиологии, это может быть психосоматика и специалист должен это четко увидеть.

Когда можно стать пациентом семейного врача? В идеале… еще до зачатия! В практике Инны Клубковой такие случаи не редкость: будущие родители приходят за рекомендациями, еще только планируя ребенка. А потом – ходят на профилактические проверки и приемы уже всей семьей.

- Хорошо, если вы понимаете, что за здоровьем надо следить, и выбираете себе в помощники именно семейного врача, - добавляет наш эксперт. - Ну а если за врачом стоит еще и хорошо оснащенная клиника, то любое лечение будет по-настоящему успешным.