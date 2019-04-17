2019-04-17T11:05:43+03:00
Звезды

«К зеркалу, весам и паспорту»: Лариса Гузеева жестко ответила критикам своей внешности

Актриса и телеведущая заявила, что никогда не станет «терпилой»
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Гузеева во время съемок передачи "Давай поженимся"Гузеева во время съемок передачи "Давай поженимся"Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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59-летняя киноактриса и популярная телеведущая Лариса Гузеева не так давно ради нового кулинарного проекта на Первом канале «Живая жизнь» перевоплотилась из брюнетки в блондинку. При этом, она продолжает с успехом вести шоу «Давай поженимся!». Звезда всегда щедро делиться с подписчиками Instagram подробностями своей насыщенной жизни. Две недели назад она, к примеру, рассказала, что отдыхает в Алуште, где под присмотром докторов проходит курс омоложения и похудения. Гузеева пояснила, что все это ей нужно не только для собственного здоровья, но и для миллионов телезрителей, которые ежедневно смотрят на нее. Тем не менее, некоторым недоброжелательным подписчикам артистки всегда что-нибудь не нравится. То колпак ведущая не надела на кухне, то кольца не сняла, то потолстела, то волосы не так покрасила… В общем, Гузеева не выдержала и обратилась к хайтерам:

«Спасибо моим дорогим подписчикам за такт и уважение. Те, кто заходят меня поучить, советуют стать «терпилой», потому что я человек публичный и должна смиренно читать бред больных на голову - этого не будет. Я вас всех отправляю в бан, предварительно вернув вам ваш яд. Теперь все обиженные строем - к зеркалу, весам и паспорту», - заявила актриса в своем Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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