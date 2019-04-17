«Анекдот про Брежнева в эпоху Пугачевой – оказался не шуткой»: Александр Розенбаум признался Примадонне в любви

Празднование юбилея Аллы Пугачевой еще не закончилось. Сегодня состоится первый за десять лет ее сольный концерт в Кремле. Юбиляршу еще ждут горы цветов и почестей. Продолжает Алла Борисовна принимать поздравления в соцсетях от коллег, друзей и людей. с ней лично не знакомых.

rozenbaum.ru Розенбаум поздравил Пугачеву с юбилеем

Музыкант Александр Розенбаум, песни которого есть в репертуаре Пугачевой, тоже посвятил ей Instagram-пост. Александр Яковлевич признался, что он даже представить себе не мог, что ему доведется поздравлять певицу с 70-летием, да и, сейчас, не очень в это верится. Анекдот про Брежнева в эпоху Пугачевой – оказался не шуткой. Такие вещи не рождаются на пустом месте.

- Алла, дорогая моя, - написал артист в микроблоге. - Как вчера, (ну, ладно - позавчера) был тот чудесный, летний день, в котором нас познакомил Витюша Резников. С тех пор много лет прошло. Всяко разного... То, что ты сделала для Песни и Народа - невозможно переоценить. Личность в истории - штука спорная и сложная. Но, касаемо, тебя - в истории советской и новой России - без сомнения - Алла Пугачева - Артистка Номер Раз. Ты, конечно же, - Примадонна. То есть - Первая Дама. Надеюсь - Первые Леди не станут огорчаться по этому поводу. Аллуся! Не поддавайся времени и льстецам - ты это умеешь. Всегда любил тебя. И люблю. Потому, что ты настоящая. Женщина, певица, музыкантша. Будь здорова, красива, счастлива. Того же желаю и твоей большой семье. Ну, а сегодня - оторвись чуток! И чтобы муха не гудела! Ура!

Напомним содержание анекдота 70-80 годов. Заметка в энциклопедии. Брежнев Леонид Ильич – крупный политический деятель во времена Аллы Пугачевой.