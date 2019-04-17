В центре Петербурга загорелся реставрируемый исторический дом: Пожарные спасают людей

Около семи часов вечера в среду, 17 апреля, пожарные машины мчали по центру Петербурга к горящему дому. Огонь разбушевался в здании № 7-9 по улице Жуковского. Прохожие заметили клубы черного дыма и пламя, которые вырывались из окна на четвертом этаже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/703805" frameborder="0"></iframe> В Питере произошел пожар в историческом доме Брискорна.

Здание, где начался пожар известно как доходный дом Брискорна. Построен он был в 1900 году по проекту архитектора Алексея Веретенникова. Какое-то время в 1918 году в этом доме в квартире Бриков жил поэт Владимир Маяковский. В настоящее время здание находилось на реставрации.

- Что за реставрация такая, от которой здания горят, - возмущаются петербуржцы, вспоминая трагедию 15 апреля, когда полностью сгорела крыша собора Нотр-Дам в Париже.

Очевидцы рассказывают, что с места пожара по городу разносился сильный дым. Запах гари ощущается даже через несколько кварталов.

Также свидетели поведали, что пожарным пришлось протянуть лестницу, для того, чтобы вызволить людей, которые оказались заперты в горящем доме.

В результате в 19:15 огонь был потушен. Пострадавших, по предварительным данным, нет. В МЧС Петербурга сообщили, что пожар начался в семикомнатной коммунальной квартире. Одна из комнат площадью 15 квадратных метров полностью обгорела. Специалисты разбирают последствия пожара и выясняют причины возникновения огня.