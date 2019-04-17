Разин потребовал через суд «Зенит» удалить оскорбительное видео со Шнуровым

Петроградский районный суд Петербурга в среду, 17 апреля, все же принял к производству исковое заявление известного политика и продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Скандал разгорелся из-за поведения лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова на интернет-шоу «Зенита», на котором музыкант в своей привычной манере объяснил, кто круче, Москва или Петербург. Без непечатных эпитетов при этом не обошлось.

Этот выпуск от 25 марта 2019 года на канале «Z+» сильно возмутил Разина. Разгневанный продюсер подал заявление в Следственный комитет с требование привлечь Шнурова за хулиганство. В итоге, судебное разбирательство все же состоится.

- Суд Петербурга принял к производству исковое заявление Андрея Разина к акционерному обществу «Футбольный клуб Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации, - сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

По мнению самого Разина, то, как выражался на шоу Шнуров – является оскорблением города-героя Москвы. Грубо-жаргонные слова и выражения, утверждает истец. Речевые обороты и выражения несут оскорбительный характер для человеческого достоинства и общественной нравственности, свидетельствуют о явном неуважении к нашему обществу, государству и Конституции РФ.

Однако требования продюсера направлены не на самого Шнурова, а на «Зенит». В случае если Разин выиграет дело, он хочет, чтобы клуб удалил видео с участием Шнурова со своего канала, а также все копии, которые наплодились в интернете. Кроме того, «Зенит» должен будет разместить на своем сайте официальную позицию в отношении ток-шоу и высказываний Шнурова. Осталось только ждать, как пройдет майское заседание.

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Скандал с участием Шнура и предводителя «Ласкового мая» разгорелся в середине марта. Сергей Шнуров пришел на интернет-шоу телевидения «Зенита» и на вопрос о том, кто круче, Москва или Санкт-Петербург, ответил в своей фирменной манере. Без непечатных сравнений не обошлось.(подробности)