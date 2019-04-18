2019-04-18T12:37:25+03:00
Происшествия

Эрмитаж эвакуировали из-за анонимного сообщения о бомбе

Перед входом в здание выстроилась длинная очередь [видео]
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Посетители ждут, когда закончится проверка.Посетители ждут, когда закончится проверка.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Утро 18 апреля в Петербурге вновь выдалось беспокойным. В Северной столице массово эвакуируют здания. Первыми, около девяти часов утра, анонимные сообщения о заминировании получили суды, больницы, школы и торговые центры. Посягнули «минеры» и на главный городской музей – Эрмитаж. Посетители пожаловались на большую очередь, которая собралась перед входом.

В Эрмитаж перестали пускать посетителей.

- Пришли к 10.40. Как обычно, очередь на вход. Человек 100 было, - сообщили «Комсомольской правде» очевидцы. - И тут вышла женщина и громко объявила, что музей закрыт по техническим причинам.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе музея.

Эрмитаж эвакуировали из-за анонимного сообщения о бомбе.

- В Эрмитаже было получено сообщения об угрозе теракта, - отметили сотрудники. - В связи с этим проводится эвакуация посетителей. Здания музейного комплекса закрыт на вход.

Как долго продлится проверка здания, неизвестно. Туристы и гости города, пришедшие на экскурсию, надеются на оперативную работу спецслужб. Все-таки сегодня третий четверг месяца - день бесплатного посещения Эрмитажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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