Эрмитаж эвакуировали из-за анонимного сообщения о бомбе
Утро 18 апреля в Петербурге вновь выдалось беспокойным. В Северной столице массово эвакуируют здания. Первыми, около девяти часов утра, анонимные сообщения о заминировании получили суды, больницы, школы и торговые центры. Посягнули «минеры» и на главный городской музей – Эрмитаж. Посетители пожаловались на большую очередь, которая собралась перед входом.
В Эрмитаж перестали пускать посетителей.
- Пришли к 10.40. Как обычно, очередь на вход. Человек 100 было, - сообщили «Комсомольской правде» очевидцы. - И тут вышла женщина и громко объявила, что музей закрыт по техническим причинам.
Эту информацию подтвердили в пресс-службе музея.
Эрмитаж эвакуировали из-за анонимного сообщения о бомбе.
- В Эрмитаже было получено сообщения об угрозе теракта, - отметили сотрудники. - В связи с этим проводится эвакуация посетителей. Здания музейного комплекса закрыт на вход.
Как долго продлится проверка здания, неизвестно. Туристы и гости города, пришедшие на экскурсию, надеются на оперативную работу спецслужб. Все-таки сегодня третий четверг месяца - день бесплатного посещения Эрмитажа.
ИСТОЧНИК KP.RU