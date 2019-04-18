200 человек не смогли улететь из Пулково на отдых в Китай из-за проблем с авиабилетами у туроператора

Шок, разочарование и возмущение испытали российские туристы, которые 18 апреля должны были вылететь на отдых в Китай. Однако на рейс пустили только около сотни граждан Китая у которых билеты были куплены заранее, а наши соотечественники остались на лавках в Пулково.

- Самолет улетел без нас. Около 200 человек на борт не пустили. Отдых испорчен, - сообщила корреспондент «Комсомольской правды в Петербурге», которая собиралась отправиться в турпоездку.

Рейс авиакомпании «АйФлай», который взлетел ровно по расписанию в 11:30, отправился в Китай полупустым. По словам самих туристов, которые уже пообщались с представителями перевозчика, туркомпании - а отдыхающие ехали от разных фирм - не перевели деньги за авиабилеты.

- У нас не было билетов на руках. Бронь отелей там подтверждена, а самолет - нет. Думали, что все будет в порядке, но в итоге никуда не улетели. Сейчас пишем заявления в офисе авиакомпании, - рассказала сотрудника «Комсомолки».

В самих турфирмах о проблеме уже знают и пообещали до вечера решить. как будут компенсировать сорванный тур. Впрочем, отдых уже испорчен, ведь многие хотели именно в Китай, но рейс до Хайкоу летает только раз в неделю. А за это время отпуск успеет закончиться.

После разбирательств в аэропорту все 200 человек поедут по домам.