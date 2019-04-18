Оранжереи Таврического сада хотят превратить в общественное пространство

Сценарий превращения заброшенных оранжерей Таврического сада в современное городское пространство – с концертным залом, лекториями и общественным огородом – представили на первой Неделе городских изменений в Петербурге.

Вдохнуть в оранжереи новую жизнь решил один международный ресторанный холдинг. Речь идет об участке Таврического сада площадью 26 923 квадратных метра, где стоят «полуразрушенные постройки советского времени». Реконструкторы хотят «восстановить историческое место в новом прочтении».

Главной станет прогулочная зона. Фото: Предоставлено авторами концепции

– Оранжереи превратятся в современное экологичное, наполненное светом и растениями общественное пространство, – поясняют инициаторы реконструкции. – Предусмотрены прогулочные, образовательные и гастрономические форматы.

Основной частью пространства (49 процентов) станет Большая прогулочная оранжерея на 7 300 квадратных метров. В ней разместят зимний сад, открытый концертный зал, киноплощадку, детскую площадку, киоски с едою и цветочный магазин.

Схема общественного пространства. Фото: Предоставлено авторами концепции

Под просвещение отдадут 15 процентов помещений. В Образовательных оранжереях (2 165 квадратных метра) появится общественный огород, детский клуб, мастерские, лектории и тематические магазины.

10 процентов придется на оранжерею-гастромаркет (1 415 «квадрата») с фермерским рынком.17 процентов пространства (2 460 «квадрата») займет администрация и магазины, эти помещения организуют в существующих капитальных зданиях между теплицами и вдоль Шпалерной улицы. Еще девять процентов (1 350 «квадрата») придется на крытый паркинг.

Исторические конструкции обещают сохранить. Фото: Предоставлено авторами концепции

Обращаться с наследием Таврического сада обещают бережно. Разработанное архитектурно-планировочное решение сохранит существующие оранжереи и увеличит общую площадь пространства за счет минимальных вмешательств.

– Важно сохранить облик места, – поясняет один из авторов концепции, архитектор Олег Шапиро. – Поэтому мы бережно отнеслись к историческим очертаниям, сохраняя формы, пропорции, высотность и светопрозрачность теплиц, а также восстанавливая функцию оранжерей.

Оранжереи будут работать и зимой. Фото: Предоставлено авторами концепции

Так, высоту помещений увеличат за счет понижения уровня пола. Открытые пространства (14 103 квадратных метра) оставят без изменений, а пятно застройки придется немного увеличить из-за новых временных сооружений. Чтобы связать все объекты в единое пространство, между оранжереями построят переходы.

– Мы подала заявку на участие в конкурсе на разработку проекта по трансформации оранжерей, – поясняют в холдинге. – Привлекаем для реализации проекта до 1,7 миллиарда рублей инвестиций. Реализация нашей идеи позволит «оживить» заброшенное пространство, буквально вернуть его жителям. Оранжереи – уникальный объект, способный стать новым местом притяжения для жителей и гостей Петербурга.

Основными посетителями станут дети с родителями и молодежь. Фото: Предоставлено авторами концепции

Похожий проект три года назад успешно реализовал Роман Абрамович, который превратил пустующий остров Новая Голландия в современное общественное пространство.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Михаил МИЛЬЧИК, член Союза архитекторов России, член Советов по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга и Министерстве культуры России, член президиума Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры:

– Современное состояние оранжерей до недавних пор было близким к аварийному. При этом их историческая и архитектурная ценность велика: это XIX век, это часть комплекса, включающего Таврический дворец и сад (памятник федерального значения. – Прим. ред.). Поскольку оранжереи собираются использовать не по прямому назначению, переходы, действительно, нужны. Но сделать их важно осторожно, тактично, без вреда для исторических конструкций.

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