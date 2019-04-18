На входе в общежитие ФИНЭКа в Петербурге нашли гранату: Оказалась - игрушка

Студенты государственного экономического университета в Петербурге днем в четверг, 18 апреля, перепугались не на шутку. В центре города во дворе общежития на козырьке КПП, над самой входной дверью они заметили какой-то предмет овальной формы, размером с кулак. Присмотревшись получше, жители "общаги" разглядели в нем нечто, очень похожее на гранату. В панике студенты отошли подальше от потенциально опасного места и начали звонить в экстренные службы.

- В половину третьего 18 апреля поступила заявка. Дежурная группа ОМОН незамедлительно выехала к общежитию на Банковский переулок, дом 2. Сообщение было, что на одной из крыш здания по адресу лежит предмет, похожий на гранату, - рассказали «Комсомольской правде -Петербург» в пресс-службе Росгвардии.

Благо, опасения не оправдались. Перепуганных студентов и работников общежития ФИНЭКа быстро успокоили. Специалисты осмотрели напрягший всех предмет и выяснили, что это имитационная граната. Обычно такие используют для игры в страйкбол или другие подобные игры. Вероятно кто-то из студентов увлекается "стрелялками" и не заметил, как инвентарь выпал из окна.