Беспилотники ищут в Ленобласти упавший самолет

Днем в четверг, 18 апреля, в соцсетях появилась информация, что в Ленобласти упал легкомоторный самолет. ЧП якобы случилось в Тосненском районе, под деревней Новинки. На борту было два человека, и оба якобы погибли.

– Информация проверяется, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Ленинградской области. – На месте работают оперативные группы. К поискам привлечен вертолет Ми-8 и беспилотная авиация. Ведутся поиски места возможного падения. Пока сам факт падения подтвердить не можем.

В тосненском аэроклубе «Беркут», который базируется рядом с местом предполагаемого ЧП, «Комсомолке» пояснили, что никаких нештатных ситуаций не фиксировали. Не поступало тревожных сигналов и с других аэродромов. В ДОСААФ Тосненского района «Комсомолке» сообщили, что о случаях падений самолетов к ним информация также не поступала.

– Пока информация о падении не подтверждена, – сообщили «Комсомолке» в Единой дежурно-диспетчерской службе района. – И, думаем, не подтвердится. Скорее всего, она ложная.

Вскоре появилась информация, что о падении самолета в службу «112» сообщила местная жительница, злоупотребляющая алкоголем.