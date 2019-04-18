«У нас на раЕне никто не филонит»: В Петербурге сняли вдохновляющий клип к субботнику

Необычно позитивным способом администрация Колпино в Петербурге решила позвать местных жителей на большой субботник. День благоустройства состоится 20 апреля и специально к этому появился клип – ремейк на песню Потапа и Насти «У нас на раЕне», в новой версии – «СубботникНаРаЕне». Видео было опубликовано на странице администрации Колпино в соцсети.

В начале клипа под песню «Танцуй под Бузову» в синем «москвиче» «рулит» глава района Анатолий Повелий. Сам же автомобиль находится на эвакуаторе. Эвакуатор останавливает пенсионерка в оранжевом жилете и спрашивает: «Толя, шо ты гонишь?». На это Повелий выглядывает из окна и радостно отвечает: «Так на субботник же».

- У нас на районе никто не филонит, мусор весь зачищен, дворники в законе, - начинается песня.

В Колпинском районе Петербурга презентовали очередной клип ко Дню благоустройства .

Помимо главы администрации района, героями клипа также стали бабушки из социального дома, воспитанники детского сада и даже чемпион по фигурному катанию в Сочи Федор Климов.

- Самой старшей участнице клипа Нине Никитичне Вуколовой 82 года. Самыми младшими артистами стали воспитанники младшей группы детского сада № 61. На создание клипа не потрачено ни копейки денег. Спасибо за участие в ролике всем нашим активным, творческим, неравнодушным жителям, - рассказали в администрации района.

Это уже не первый раз, когда в Колпино снимают позитивные клипы к субботнику. Два года назад колпинские активисты представили видео на песню группы «Грибы», который назвали «На Ижоре тает лед».