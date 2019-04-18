Петербургский книжный салон 2019 посвятят столетию Даниила Гранина и Году театра

Новинки литературы, встречи с писателями, мастер-классы, театральные постановки по великим произведениям и бесконечное число книг. Скоро в Петербурге состоится одно из самых любимых для горожан событий. Уже в четырнадцатый раз пройдет Петербургский международный Книжный салон. В этом году его проведут с 23 по 26 мая. А место действия остается традиционным – Михайловский Манеж и площадь перед ним, а также Малая Садовая улица.

– За время его существования из обычной книжной выставки Салон уже превратился в большой городской праздник, в рамках которого проходят мероприятия не только для профессионалов издательского и книжного дела, но и для широкой публики, – рассказал председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол на пресс-конференции, посвященной подготовке к событию. – В этом году будет порядка 250 мероприятий, связанных не только с книгами и литературой, но и направленных на разные формы искусства, в том числе выставки, театральные читки, арт-инсталляции.

В прошлом году Книжный салон был посвящен 315-летию Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО

ПАМЯТЬ

Программу, как и всегда, обещают масштабную. В этом году Книжный салон решено посвятить столетию Даниила Гранина. Темой пленарного заседания Салона станет творческое наследие писателя. Кроме того, в рамках книжного праздника запустят акцию «Марафон добра Даниила Гранина».

– Даниил Александрович очень переживал, что в наших сельских библиотеках мало книг. И всегда выступал инициатором обогащения отдаленных районов книгами. Поэтому Российский книжный союз запустил такую акцию. И собирает книги для детских библиотек, – отметил директор петербургского Книжного салона Андрей Шамрай.

Посетители Салона смогут оставить книги в специальных боксах. Подарить детям можно издание на любую тематику из своей домашней библиотеки или купить экземпляры прямо в Михайловском Манеже.

Телефонные будки "Позвони поэту" будут работать во время Книжного салона и в этом году.Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время форума состоится еще одна благотворительная акция. Собрания Даниила Гранина вручат библиотекам городов России, куда в блокадные годы были эвакуированы промышленные предприятия Ленинграда. Это Нижний Новгород, Челябинск, Томск, Новосибирск, Екатеринбург и Пермь.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ГОРОД

Книжный салон-2019 посветят не только памяти писателя-фронтовика, но и Году театра. В День открытия на главной сцене, установленной на Манежной площади, прогремит симфонический оркестр под руководством дирижера Фабио Мастранджело. Музыки вообще обещают много – разные коллективы и жанры. А театр «Мюзик-Холл» в этом году организует всю культурную программу. Он же 23 мая примет премьеру литературно-музыкальной поставки «Брисбен» по мотивам романа петербургского писателя Евгения Водолазкина. На сцену «Мюзик-Холла» выйдет и сам автор.

В дни Книжного салона на Манежной и Малой Садовой фрагменты своих постановок покажут и Театр «На Литейном», «Русская антреприза», Театр музыкальной комедии, «Балтийский дом», Учебный театр «На Моховой».

Ставшая уже традиционной в рамках К

Книжный салон - возможность пообщаться с писателями, послушать лекции и сходить на мастер-классы.Фото: Олег ЗОЛОТО

нижного салона пройдет и выставка «Исторический лабиринт». Она будет целиком и полностью посвящена театру в Северной столице.

– На ней будут представлены интересные документы, фотографии, факты из истории петербургской театральной жизни, – добавил Андрей Шамрай.

ТЫСЯЧИ КНИГ

Как и всегда, в Салоне примут участие и российские, и зарубежные авторы, которые представят свои новые труды. А Михайловский манеж превратится в огромную выставку всевозможной литературы. Около двухсот издательств со всей страны и разных уголков мира привезут свои лучшие книги. Без томика в руках точно уйти не удастся, ведь там буду книги самых разных жанров и тематики! Детская литература, поэзия и проза, искусство, история, мемуары, публицистика, психология, коллекционные и подарочные издания.

Одно из любимых событий книжного салона для петербуржцев и гостей города – встречи с писателями. Уже известно, что на литературный праздник приедут Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Андрей Константинов, Алексей Иванов, Алексей Сальников, Андрей Рубанов, Евгения Некрасова.

Около 200 издательств России и зарубежья привезут свои книги на Книжный салон-2019.Фото: Олег ЗОЛОТО

Так, на мероприятии петербургский писатель, филолог, доцент СПбГУ Андрей Аствацатуров представит новый роман «Не кормите и не трогайте пеликанов». Издательство «Вита Нова» презентует дополненный сборник рассказов «Ангелова кукла» Эдуарда Кочергина, главного художника БДТ. А литературовед Олег Лекманов представит первую биографию Венедикта Ерофеева.

Пообщаются с публикой и издатель Елена Шубина, главный редактор журнала «Сноб» Сергей Николаевич, главный редактор журнала «Иностранной литература» Александр Ливергант.

Еще одна важное литературное событие – во время Книжного салона объявят победителя премии «Национальный бестселлер».

КСТАТИ

Уже известно, что в этом году на Книжном салоне снова заработают телефонные будки, откуда можно будет «позвонить» любимому поэту и услышать его голос. Например, Маяковскому, Ахматовой или Пастернаку.

Кроме того, Книжный салон давно расценивается как событие семейное. Поэтому по традиции множество мероприятий подготовят специально для маленьких читателей. Полную программу опубликуют позже на официальном сайте.