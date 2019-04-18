В Петербурге умерла студентка, выпрыгнувшая с четвертого этажа во время пожара

Пожар в общежитии Высшей школы экономики на улице Ленсовета, 29 произошел 11 апреля. Горела комната на четвертом этаже. В начале третьего ночи к зданию подъехали машины спасателей и скорая помощь. Пока пожарные боролись с пламенем, медики сражались за жизнь 19-летней студентки Евгении Руденко. Девушка находилась в помещении, в котором начался пожар.

Вероятно, огонь отрезал ей путь к выходу. Спасаясь от пожирающей комнату стихии, Женя выпрыгнула окно. Пострадавшую экстренно госпитализировали в Институт скорой помощи имени Джанелидзе в тяжелом состоянии. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, переломы ребер, переломы позвоночника со смещением и повреждение спинного мозга.

Комната выгорела почти полностью. Фото: соцсети.

Прогнозы у врачей были неутешительные. По словам друзей семьи, несколько дней Женя находилась в критическом состоянии. Родители не отходили от больничной койки: включали ей любимые песни и аудиосообщения от друзей.

- Надо, чтобы мозг заработал, чтобы остальные органы помогли ему в этом, - рассказывал Роман Руденко, отец студентки. - Даже самый ужасный вчерашний доктор 1%, но оставил, и это наш процент, наши проценты, мы верим в Женьку. Сегодня давали ей музыку слушать. Вечером опять поедем. Нам поможет сейчас только чудо, мы надеемся на это чудо, молимся за чудо и за Женю.

К сожалению, чуда не произошло. 17 апреля, спустя неделю после ЧП, студентка скончалась.

РОДИТЕЛИ НАСТАВИВАЮТ, ЧТО СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕ РАБОТАЛА

Евгения Руденко родилась и выросла в Екатеринбурге, школу окончила с золотой медалью. Два года назад девушка переехала в Петербург и поступила на менеджера.

Одногрупники рассказывают, что Женя была общительной и открытой. С первого курса девушка заняла место старосты группы, к учебе относилась серьезно и ответственно. Образование получала по направлению «Менеджмент», любила путешествовать. По словам отца, дочь недавно вернулась из поездки в Германию, до этого побывала в США. Поверить в то, что сейчас его ребенок находится на волосок от смерти, он не мог.

Этот снимок Евгения сделала в Германии. Фото: соцсети.

После трагедии родители Евгении заявили, что в институте не соблюдались требования пожарной безопасности. По их словам, почуяв дым, проживающие в общежитии студенты нажимали на кнопки пожарной тревоги, но они не работали. Однако в учебном заведении эту информацию опровергают.

Представители ВУЗа рассказали, что на следующий день после происшествия была создана комиссия, которую возглавил проректор Евгений Артемов. Они установили, что сигнализация работает исправно, а эвакуационные выходы открыты.

- Тушение пожара порошковыми огнетушителями начали сотрудники охранного предприятия и студенты, живущие в общежитии. Прибывшие на место пожарные окончательно потушили возгорание. Все эвакуационные выходы работали, - заявили в пресс-службе инст. - Комиссия не имеет претензий ни к персоналу общежития, ни к техническим средствам пожаротушения, ни к работе подразделений МЧС, которые прибыли на место происшествия.

«ПОДЖОГ СОВЕРШИЛА Я»

Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания. В университете расследование не комментируют, зато версиями делятся знакомые Жени. Они говорят, что студентка сама устроила поджог. По словам ребят, за несколько минут до того, как ее комнату объяло пламя, Женя несколько сообщений своей подруге. Студентка призналась, что сама устроила пожар.

Евгения любила путешествовать. Фото: соцсети.

- Я не знаю, останутся ли улики, но поджог совершила я, - начала второкурсница свою исповедь. – Единственное тело в 416 комнате – мое (если там что-то кроме углей останется, конечно). Лучше не хоронить, но это вам решать, мне уже плевать на это.

Друзья и родные Жени отказываются в это верить. Они не исключают, что фотографии переписки могут оказаться фейком.

Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям.