Тест по истории Великой отечественной войны в Петербурге написали лучше всех

Ну что, проверили свою грамотность на «Тотальном диктанте»? Теперь милости просим на тест по истории Великой Отечественной войны! Эта акция традиционно проходит накануне Дня Победы по всей России и в 40 странах мира. Ну и как понятно из названия, посвящена она событиям 1941-1945 годов. Правда, если про диктант сейчас знает вся страна, то о тесте известно немного, да и проходит он гораздо скромнее. Но ничего, акция молодая, ей всего 4 года, успеет еще развернуться. Шаги к этому уже есть. К примеру, в прошлом году в Северной столице было 9 площадок, в этом уже 13. Пожалуй, одна из самых ярких не только в Петербурге, но и в стране – выставочный комплекс «Ленрезерв» на Феодосийской улице. Туда-то я и отправилась.

ВСПОМНИТЬ ЗА 30 МИНУТ

Пришла к «Ленрезерву» буквально за 5 минут до старта акции, забежала через проходную и вдруг попала в огромный зал: справа у стены стоят минометы, слева – военные машины, а под потолком парят дирижабли.

- Девушка, скорее! Скоро уже тест начинается, - окликнули меня разинувшую рот от удивления. – Успеете еще все посмотреть, после теста будет экскурсия по новой выставке.

Дальше все как и на диктанте – проходишь регистрацию, занимаешь место, берешь ручку и ждешь старта. Но выяснилось, что в «Ленрезерве» собралась необычная компании - делегаты пяти федеральных округов, молодежь из Якутии, Коми, Мордовии, Ингушетии, Архангельской, Новгородской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, ну и, конечно, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ответить на 30 вопросов об истории Великой Отечественной войны, вспомнить важные переломные даты, и назвать героев-участников, необходимо было за 30 минут. ФОТО: Предоставлено организаторами

- Благодарю всех, что откликнулись и пришли, - поприветствовал нас куратор мероприятия депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев. – Если раньше этот тест писали только старшеклассники в школах, то теперь мы выходим за пределы школьных классов. Тут у нас и студенты, и люди старшего поколения. Посмотрим, кто лучше разбирается. Я в этом году не участвую, видел все ответы, так как являюсь организатором, и это было бы нечестно. А вам желаю удачи!

Ответить на 30 вопросов об истории Великой Отечественной войны, вспомнить важные переломные даты, и назвать героев-участников, необходимо было за 30 минут.

- И не пользоваться никакими гаджетами! - обратилась ко всем одна из организаторов Дарья Дедова. - Помните, тест анонимный, у нас нет цели выяснить, насколько вы не знаете историю войны, наоборот, хотим, чтобы вы восполнили пробелы.

Моими соседями по парте были внук и бабушка, они специально пришли сюда вместеФото: Алена ЧИЧИГИНА

МОЛОДЕЖЬ ОБГОНЯЕТ

Моими соседями по парте были внук и бабушка, они специально пришли сюда вместе. Как только закончилось положенное время, я попросила их поделиться впечатлениями.

- Тест сложный, но мы справились! - ответила Людмила Шашонкова. – Мой внук Леонид не одну олимпиаду по истории выиграл, так что и эти вопросы щелкал как орешки. Он очень хорошо разбирается во всех этих сражениях, стратегиях, я от него узнала несколько фактов, которые, кстати, пригодились. Лене только 14, он пока не решил, кем станет, но мы рекомендуем ему и дальше продолжать изучать историю.

Ровно через полчаса после окончания теста огласили результаты. К слову, среди тех, кто написал хорошо, в основном ребята от 18 до 25. Те, кто постарше – уступают по количеству баллов, так что мнение, что молодое поколение ничего не знают, тут полностью опровергается. Лучший результат – 26 баллов – у жителя Санкт-Петербурга Александра Нехаенко.

– Так приятно и неожиданно, ведь вопросы не из легких, - удивился Александр. – Здорово, что в центре внимания были не явления и события, а конкретные люди – герои войны, партизаны, конструкторы, полководцы, скульпторы, композиторы. Захотелось поближе познакомиться с их биографиями.

К слову, средний бал по нашей площадке – 20 баллов. И это почти в два раза больше, чем в среднем по стране! Получается, что в Петербурге лучше всех знают историю Великой отечественной.

Приходите на выставку в «Ленрезерв» бесплатно. ФОТО: Предоставлено организаторами

КСТАТИ

Приходите на выставку в «Ленрезерв» бесплатно

Я осталась под впечатлением: подлинные исторические автомобили, мотоциклы, военная техника времен Второй Мировой войны. А еще коллекция оружия, амуниции, радиоприемников и средств связи, боевых знамен Красной Армии и партизанских отрядов, документов и предметов быта. В углу выстроен настоящий военный госпиталь, а вдоль стен улица блокадного города с трехэтажными домами, в которых размещены экспозиции: «Коммунальная квартира», «Бомбоубежище» и «Школы блокадного Ленинграда». На площади перед центром находится диорама «Дорога жизни». Приходите и вы. Экспозиция «Ленрезерв» открыта для свободного посещения в дни празднования Дня Победы с 8 по 12 мая.