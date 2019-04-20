2019-04-20T16:04:34+03:00
Происшествия

Дело - труба: в Петербурге улицу Маршала Захарова залило кипятком

По предварительной версии, причиной прорыва стала ржавчина [ВИДЕО]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Автомобили мчались в клубах пара Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПбАвтомобили мчались в клубах пара Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Вечером 19 апреля улица Маршала Захарова в Красносельском районе Петербурга была больше похожа на сауну. На асфальт, захлестывая тротуары, ручьями лилась горячая вода, автомобили неслись в клубах пара. Жителей окрестных домов через громкоговорители призывали не подходить к местам «разлива и парения».

В Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком.

Причиной локального апокалипсиса в итоге оказалась труба с кипятком, лопнувшая возле дома №30. Первыми о ЧП сообщили бдительные пользователи соцсетей. Они выложили в интернет фотографии и видео, запечатлевшие картину ночной неразберихи.

- Прямо напротив моего дома. Вообще не понимаю, за что мы платим такие деньги за коммуналку, - возмутилась одна из читательниц. - Постоянно в районе прорыв труб. И это прямо у школы! А если бы днем, и дети шли? Или мамы с колясками?

- Спасибо судьбе, что вечером и в пятницу. Дети дома, а трубы в нашем городе - это прям беда, - поддержала ее другая.

Действительно, в этот раз обошлось без пострадавших. На место ЧП оперативно прибыли экстренные службы. Воду перекрыли и откачали, но на пешеходной части в асфальте успел образоваться внушительный разлом.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», причиной разрыва трубы, скорее всего, стала коррозия. Проще говоря, труба проржавела и лопнула на участке в шесть метров. Детали случившегося появятся не раньше понедельника.

К счастью, никто из жителей не пострадал. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

К счастью, никто из жителей не пострадал. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

- Почти в 9 утра 20 апреля были закончены сварочные работы, - отметили в компании. - В настоящий момент восстановлена циркуляция в зоне отключенного участка, отопление осуществляется в штатном режиме.

По словам все тех же пользователей социальных сетей, кипяток и пар повредили машины, которые были припаркованы у обочины. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Отметим, что это уже не первая масштабная авария на улице Маршала Захарова. В 2017 году струя кипятка из дефектной трубы подбросила в воздух и перевернула легковой автомобиль.Тогда, к счастью, тоже обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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