Солист Мариинки Василий Герелло спел на субботнике в Петербурге

В Петербурге 20 апреля проходит общероссийский субботник. Около 245 тысяч жителей вышли на улицы, чтобы убрать любимый город от мусора и грязи. Администрацией Петербурга определены 857 общегородских участков, на которых каждый желающий смог навести немного чистоты. Для этого даже не пришлось нести из дома грабли, на сайте администрации выложен перечень адресов, где можно получить весь необходимый инвентарь.

Артисты, политики и общественные деятели не стали исключением. Врио губернатора Александр Беглов посетил Фрунзенский район и вместе с горожанами обновил скамейку и горку на детской площадке. Туда же приехал заслуженный артист России Василий Герелло.

- И я с радостью вышел на субботник и делаю это каждый год, - поделился эмоциями с «КП»-Петербург» оперный певец. - Я считаю, что надо начинать с себя, надо показывать пример. Желательно чтобы субботники были 365 дней в году. Я хочу, чтобы город у нас был чистым.

Врио губернатора Александр Беглов и певец Василий Герелло исполнили песню про Ленинград.Фото: Соцсети

Василий Георгиевич вместе с другими активистами прибрался на детской площадке и посадил осенние цветы. А еще солист Мариинки позволил всем насладиться своим баритоном, исполнив песню «Город над вольной Невой». К нему присоединился врио губернатора и Александр Беглов, а после и все остальные.

- Александр Дмитриевич молодец, он умеет и не стесняется петь, - рассказал Василий Герелло. – Очень душевный получился субботник.

Кстати, по данным Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга на данный момент убрано 85% территорий садов и парков, а также 60% дорог и внутриквартальных территорий. К 1 мая город полностью приведут в порядок. В этом году на уборку вышло рекордное количество горожан.

Около 245 тысяч жителей вышли на улицы, чтобы убрать любимый город.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

ЕСТЬ МНЕНИЕ:

Накануне «Комсомолка» расспросили политиков, артистов и общественных деятелей нужны ли субботники и пойдут ли они прибирать улицы родного города.

Павел АСТАХОВ, адвокат:

- Пойду. Я считаю, что надо жить по принципу «Маленького принца» Сент-Экзюпери: «Встал с утра - убери свою планету». Тем более, сейчас, когда человек столько мусорит. А в последние годы эта проблема очень актуальна: проходят мусорные реформы, поднимаются вопросы утилизации мусора. Я считаю, что надо пользоваться не тем принципом, который нам всегда пропагандировали: «Чисто не там где метут, а там где не мусорят». Я считаю, что чисто там, где не мусорят, и там где метут одновременно. Надо за собой прибирать.

Сергей МАЛИНКОВИЧ, руководитель петербургского отделения партии «Коммунисты России»:

- Я вообще людей делю на тех, кто ходит на субботники, и на тех, кто не ходит. Не ходят лодыри и зануды, потому что не хотят ничего делать бесплатно. Я обязательно пойду. Правда, я буду в Ульяновске, но значит пойду там. Будет хорошее настроение, как говорится, работа спорится. Не обязательно бревна таскать, как Ленин, но что-то в этот день потаскать надо. Буду таскать мусор.

Борис СМОЛКИН, актер, заслуженный артист РФ:

- Я скептически отношусь к такому не очень понятному энтузиазму и не уверен в том, что это мероприятие нужно посещать. Все-таки, на мой взгляд, город должны делать чище те, кому платят за это деньги. Согласитесь, было бы странно, если бы ко мне по выходным ходили какие-нибудь работники жилконторы и улучшали работу театра. Каждый должен заниматься своим делом.

Илья СТОГОВ, писатель:

- Недавно с удивлением узнал, что у нас в городе на 16 тысяч домов всего 200 дворников. А ведь я плачу, причем немало. Если каждый петербуржец заплатит в год по тысяче рублей, то это уже пять миллиардов получается. Почему мы еще и на субботники-то должны выходить? Нарушителей ловят добровольцы, экологией занимаются активисты, - все это туфта какая-то. Есть полиция, есть расходы на дворников. Зачем это складывать на мои плечи? На субботник точно не пойду. Боюсь сломаться: мне еще вечером защищать экологию и отмывать фасады.

Семен АЛЬТОВ, писатель-сатирик:

- К сожалению, я улетаю, так что на субботнике присутствовать не смогу. Поэтому мысленно я буду мести, а физически за меня это будут делать другие люди. В целом же - начинание хорошее и правильное. Тем более это у нас уже такая традиция. То, что не могут сделать определенные люди, наваливаемся всем миром.

Стас БАРЕЦКИЙ, российский шоумен, бывший солист группы «Ленинград»:

- Я организую субботник на кладбище. Постоянно устраиваю там субботники, созываю местных жителей и всех, кто хочет убрать на могилах своих предков. Уберем несколько кладбищ. Я возглавляю Союз профессиональных ритуальных агентов, и у нас такие мероприятия в практику прочно вошли, это моя обязанность. Хочу выйти за рамки субботников и в течение лета привести в порядок заброшенные могилы известных и неизвестных людей.