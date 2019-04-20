«Когда меня душили, затягивая пакет на голове, я говорил им, что прощаю их»: в Петербурге ограбили известного проповедника

19 апреля в 02:30 ночи ограбили старшего пастора «Миссии Благая Весть» 52-летнего Дмитрия Шатрова. Четверо мужчин в черных масках ворвались в его дом в Курортном районе Санкт-Петербурга и жестоко избили, вымогая деньги.

- Когда меня душили, затягивая пакет на голове, я говорил им, что идет пасхальная неделя и Иисус любит их, - поделился с «КП»-Петербург» проповедник Дмитрий Шатров. – Я говорил, что я люблю их и прощаю. Для меня было важно в последние минуты жизни еще кого-то привести к Богу. Но за это я только получал дополнительные удары в ответ.

Жены и четверых сыновей Шатрова дома не оказалось, по счастливой случайности они были в отъезде. До пяти утра злоумышленники издевались над проповедником, вымогая деньги. В итоге им удалось похитить 15 тысяч рублей и 3 тысячи 225 евро и золотую цепочку.

- Это цепочка стоит около 300 тыс. рублей, но она ценна не этим, - рассказал пастор. – Она именная, это подарок, сделанный моими заместителями по работе в церкви, как символ связи и дружбы между нами. Она была со мной 13 лет.

После издевательств, воры связали проповедника, надели на голову пакет и скрылись. Шатрову чудом удалось избежать смерти, он прогрыз полиэтилен, развязался и выбежал на улицу, позвав на помощь. Приехавшие на место врачи скорой, оказали Дмитрию первую помощь и предложили проехать в больницу, но от госпитализации он отказался.

- Я очень хочу, чтобы их нашли, чтобы я, глядя им в глаза, смог сказать, что прощаю их, - сказал пастор. – Я не держу на них зла и хочу помочь им.

Весь следующий день он давал показания в полиции. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой», следователи разыскивает преступников.

- Я весь день общался со следователями и держался, а когда мой сын узнал об этом из новостей, он прислал мне голосовое сообщение. Я послушал его и не смог сдержать слез, - вспоминает проповедник. - Потому что только в эти минуты все оцениваешь по-другому.