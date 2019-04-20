Испытания титанов: два новых военных корабля отправятся из Петербурга в Балтийское море

В воскресенье, 21 апреля от причалов «Северной верфи» в Петербурге в первое большое плавание отправятся корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал Касатонов». Оба судна ждут ходовые испытания на заранее выбранных полигонах Балтийского моря. О том, что новые корабли готовы встать на стражу Родины, накануне сообщил заместитель главкома ВМФ России Игорь Мухаметшин на рабочем совещании в Адмиралтействе.

- Степень готовности «Гремящего» и «Адмирала Касатонова» проверила специальная рабочая группа, - приводит слова Мухаметшина департамент информации министерства обороны. – Оба корабля допущены к выходу в море.

Событие это во многом знаменательное. В плавание уйдут корабли нового типа, спроектированные и построенные специально для Тихоокеанского и Северного флотов. «Гремящий» - корвет, универсальное боевое судно, способное противостоять и подводным лодкам, и другим военным судам, и воздушной угрозе. Как сообщает Минобороны, это одна из первых «тихоокеанских» моделей, которые несут на борту комплекс крылатых ракет «Калибр» - грозное оружие, до этого отлично зарекомендовавшее себя на Черном море и Каспии.

Экипажи проверят все системы кораблей: от навигации и управления до вентиляции и кондиционеров. Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций минобороны РФ

«Адмирал Касатонов» - ударный фрегат, сторожевой корабль, один из первых, построенных в России после распада СССР. Несмотря на размеры – а он только в длину достигает 135 метров! – маневренный, быстрый и мощный, точно так же, как и «Гремящий», способный дать отпор и воздушной, и подводной, и сухопутной угрозе. К тому же, как ранее сообщали СМИ, «Адмирал Касатонов» буквально напичкан сложнейшей электроникой, способной делать его невидимым для радаров противника.

Испытаний в Балтийском море кораблям предстоят серьезные: экипажи проверят их от и до. Оценят работу систем жизнеобеспечения, навигационных приборов, средств связи, скорость, маневренность, управляемость и многие другие параметры. Как ожидается, вскоре после этого корвет и фрегат заступят на службу.