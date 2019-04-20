2019-04-20T23:41:33+03:00
Спорт

Пантера промахнулась: в Петербурге завершился первый женский поединок UFC

Спортсменка из Кыргызстана Антонина Шевченко и американка Роксанн Модаффери почти полчаса выясняли отношения на ринге
Сергей ВОЛЧКОВ
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Шевченко традиционно оказалась хороша в стойке, Модаффери - в борьбе "в партере"Шевченко традиционно оказалась хороша в стойке, Модаффери - в борьбе "в партере"Фото: Артем КИЛЬКИН
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Этого события ждали все, и оно случилось. Два часа назад в Юбилейном дворце спорта в Петербурге завершился бой между кыргызской спортсменской Антониной Шевченко и американкой Роксанн Модаффери. Он стал первым женским поединком, который провела в России всемирно известная спортивная компания UFC.

Накануне турнира большинство обозревателей сошлись в том, что шансы девушек на победу примерно равны. На стороне Модаффери играл солидный опыт в UFC – к своим 36 годам она провела 37 боев и в 22 одержала над соперницами верх. На стороне Шевченко – прекрасные боевые навыки, амбициозность и безупречная спортивная репутация. Словом, поединок обещал быть захватывающим и динамичным. Тем более что начался он, по сути, за несколько дней до турнира.

Вопреки ожиданиям Шевченко, бой растянулся на три раунда Фото: Артем КИЛЬКИН

Вопреки ожиданиям Шевченко, бой растянулся на три раундаФото: Артем КИЛЬКИН

Перед тем, как встретиться на ринге, девушки ухитрились поссориться в социальных сетях. Американка выложила в Twitter свое фото с подписью «Пантера из Лос-Анджелеса (так называют Шевченко фанаты – прим.авт) – тебе конец!». В ответ кыргызская спортсменка пообещала отправить ее в нокаут в первом же раунде. Так что страсти кипели, и в клетку-октагон девушки вошли уже «заряженными».

По ходу боя инициатива несколько раз переходила от одной спортсменки к другой Фото: Артем КИЛЬКИН

По ходу боя инициатива несколько раз переходила от одной спортсменки к другойФото: Артем КИЛЬКИН

Бой, вопреки словам Шевченко, продлился три раунда. И все три развивались по одной и той же схеме: сначала Антонина отмахивалась руками и ногами, пытаясь держать соперницу на расстоянии, а потом та сближалась, валила ее на пол и принималась лупить локтями и кулаками. В итоге американке отдали победу «раздельным решением» - за нее высказались двое судей из трех. Для Шевченко это поражение стало первым в карьере.

Модаффери регулярно пропускала удары, но тем не менее обыгрывала соперницу в борьбе Фото: Артем КИЛЬКИН

Модаффери регулярно пропускала удары, но тем не менее обыгрывала соперницу в борьбеФото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на то, что поединок закончился для Антонины неудачей, фанаты призывают ее не расстраиваться и верить в свою звезду и дальше. Ее последний на данный момент пост в Instagram собрал уже больше трехсот комментариев – и их количество ежеминутно растет.

- Антонина, у тебя все впереди! – пишут «Пантере из Лос-Анджелеса» поклонники. – Не расстраивайся, Кыргызстан с тобой!

Для Шевченко это поражение стало первым в карьере Фото: Артем КИЛЬКИН

Для Шевченко это поражение стало первым в карьереФото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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