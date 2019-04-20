2019-04-20T23:21:59+03:00
Звезды

«Библионочь» в Петербурге: Вечерние серенады, театральные зарисовки и старинные книги

Более ста библиотек города открыли свои двери для гостей по-новому
Людмила ИЛЬИНА
Поделиться:
110 библиотек Петербурга приняли участие в акции.110 библиотек Петербурга приняли участие в акции.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Вечером 19, 20 и в ночь на 21 апреля 2019 года библиотеки Северной столицы открыли свои двери для читателей по-новому. 110 библиотечных площадок Санкт-Петербурга приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «Библионочь», которая проводится с 2012 года. Площадки Северной столицы подготовили для гостей оригинальные вечерние и ночные программы, мастер-классы на самые разные темы. В этом году тема всероссийской акции «Весь мир - театр».

«Библионочь» в Главном здании РНБ.19 апреля в Главном здании Российской национальной библиотеки стартовала «Библионочь». В этом году тема всероссийской акции «Весь мир — театр».Олег ЗОЛОТО

Корреспондент «Комсомолки» побывал в Российской национальной библиотеке, где прошли увлекательные экскурсии, а гости смогли пройтись по старинным залам, посетить хранилища иностранного фонда, отдела редких книг и увидеть редкие экземпляры своими глазами.

Гости постели уникальные хранилища редкой книги. Фото: Олег ЗОЛОТО

Гости постели уникальные хранилища редкой книги.Фото: Олег ЗОЛОТО

20 апреля в Новом здании РНБ гостей встретила музыкально-театральная импровизация в жанре немого кино «Кабинет доктора Калигари», которое сопровождалось театральными зарисовками, иллюстрирующими сюжетную линию фильма.

Гости смогли увидеть уникальные экземпляры книг. Фото: Олег ЗОЛОТО

Гости смогли увидеть уникальные экземпляры книг.Фото: Олег ЗОЛОТО

А в холе для всех желающих звучала живая музыка: романтические дуэты и вечерние серенады в блюзовых тонах.

В хранилище иностранного книжного фонда «Полиграфия» гостей познакомили с роскошными изданиями королевской типографии Франции на выставке «Европа маскарадная: карнавалы, торжественные процессии и праздники XVII–XVIII вв.».

Все экскурсии сопровождались инсценировками Фото: Олег ЗОЛОТО

Все экскурсии сопровождались инсценировкамиФото: Олег ЗОЛОТО

В хранилище отдела редкой книги посетители познакомились со специальной выставкой «Средневековые сказки и предания в иллюстрации эпохи модерна». Гостям показали рисунки одного из лучших художников «золотого века» британской книжной иллюстрации Артура Рэкхема.

Отныне библиотека - это не скучно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отныне библиотека - это не скучно.Фото: Олег ЗОЛОТО

Все экскурсии сопровождались инсценировками «В компании с Шекспиром» в исполнении театральных коллективов. Вся акция направлена на то, чтобы нахождение в библиотечном пространстве было не скучным и полезным. Ночью сотни стеллажей с тысячами книг открылись для читателей с новой магической стороны. Отныне чтение больше никогда не будет скучным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Рэйф Файнс: Подростком я читал романы о Джеймсе Бонде и книги про русскую революцию
Знаменитый английский актер и режиссер дал эксклюзивное интервью кинообозревателю “КП” перед началом Московского кинофестиваля, где состоится премьера его фильма «Нуреев. Белый ворон», который сразу выйдет в российский прокат
Новости 24
В Петербурге избитый парень двадцать минут лежал на автобусной остановке
В Ленобласти полностью сгорело старинное здание-памятник
В Петербурге 12 машин и 39 пожарных тушили загоревшийся бизнес-центр
Военная авиация в Петербурге и Ленинградской области переходит на летний режим работы
Петербургский полумарафон соберет на Крестовском острове 2 тысячи бегунов
Жителя Девяткино вывезли в лес и под дулом пистолета требовали отдать долг
Братья Запашные в честь дня цирка совершили полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости
В Ленинградской области перекроют федеральную трассу «Кола»
В Петербурге на Дунайском проспекте иномарка столкнулась с маршруткой
В лебедях, спасенных из мазутного отстойника ТЭЦ в Петербурге, нашли дробь
Жителя Сланцевского района накажут за прыжки на капоте полицейской машины
В Петербурге в параде Победы примут участие 4 тысячи военных
В Петербург не пустили говядину из Аргентины
Петербуржцы вышли на общероссийский субботник
В Петербурге завершили расследование массовой аварии на ЗСД