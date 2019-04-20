«Библионочь» в Петербурге: Вечерние серенады, театральные зарисовки и старинные книги

Вечером 19, 20 и в ночь на 21 апреля 2019 года библиотеки Северной столицы открыли свои двери для читателей по-новому. 110 библиотечных площадок Санкт-Петербурга приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «Библионочь», которая проводится с 2012 года. Площадки Северной столицы подготовили для гостей оригинальные вечерние и ночные программы, мастер-классы на самые разные темы. В этом году тема всероссийской акции «Весь мир - театр».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/704346" frameborder="0"></iframe> «Библионочь» в Главном здании РНБ.19 апреля в Главном здании Российской национальной библиотеки стартовала «Библионочь». В этом году тема всероссийской акции «Весь мир — театр».Олег ЗОЛОТО

Корреспондент «Комсомолки» побывал в Российской национальной библиотеке, где прошли увлекательные экскурсии, а гости смогли пройтись по старинным залам, посетить хранилища иностранного фонда, отдела редких книг и увидеть редкие экземпляры своими глазами.

Гости постели уникальные хранилища редкой книги.Фото: Олег ЗОЛОТО

20 апреля в Новом здании РНБ гостей встретила музыкально-театральная импровизация в жанре немого кино «Кабинет доктора Калигари», которое сопровождалось театральными зарисовками, иллюстрирующими сюжетную линию фильма.

Гости смогли увидеть уникальные экземпляры книг.Фото: Олег ЗОЛОТО

А в холе для всех желающих звучала живая музыка: романтические дуэты и вечерние серенады в блюзовых тонах.

В хранилище иностранного книжного фонда «Полиграфия» гостей познакомили с роскошными изданиями королевской типографии Франции на выставке «Европа маскарадная: карнавалы, торжественные процессии и праздники XVII–XVIII вв.».

Все экскурсии сопровождались инсценировкамиФото: Олег ЗОЛОТО

В хранилище отдела редкой книги посетители познакомились со специальной выставкой «Средневековые сказки и предания в иллюстрации эпохи модерна». Гостям показали рисунки одного из лучших художников «золотого века» британской книжной иллюстрации Артура Рэкхема.

Отныне библиотека - это не скучно.Фото: Олег ЗОЛОТО

Все экскурсии сопровождались инсценировками «В компании с Шекспиром» в исполнении театральных коллективов. Вся акция направлена на то, чтобы нахождение в библиотечном пространстве было не скучным и полезным. Ночью сотни стеллажей с тысячами книг открылись для читателей с новой магической стороны. Отныне чтение больше никогда не будет скучным.