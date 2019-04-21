Скончался диктор - «голос петербургского метро» - Михаил Быков

В Петербурге на 73 году жизни скончался известный журналист и диктор Михаил Быков. Его голос слышал каждый житель Северной столицы. Михаил Быков был "визитной карточкой" городского метрополитена. В течение 40 лет его голосом были озвучены все станции метро.

- Мы сотрудничали не одно десятилетие, - рассказала "КП-Петербург" пресс-секретарь петербургского метрополитена Юлия Шавель. - Это действительно узнаваемый голос. И по-петербургски особенный, с его низким баритоном. С 2008 года, когда началось строительство в Петербурге новых веток, мы записывали на перспективу и новые станции, которые должны будут ввести в эксплуатацию.

Семья уже подтвердила смерть диктора. Михаил Быков был болен.

- Он был человек с большим опытом, - пояснила Шавель. - Он сделал несколько мастер-классов по правильно дыханию, произношению. Он рассказывал очень много баек, 40 лет он работал на Ленинградском телевидении. Семья одна из первых с нами связалась. Мы выразили соболезнования близким Михаила Быкова.