2019-04-21T17:49:19+03:00
Звезды

«Прикид - огонь!»: Дмитрий Нагиев нашел идеальный брутальный стиль

Олдовая косуха, бейсболка и браслеты на ногах привели поклонников в восторг
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Дмитрий Нагиев показал свой стильДмитрий Нагиев показал свой стильФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Популярный актер и шоумен опубликовал в Instagram очередной пост, который за короткое время набрал более 300 тысяч просмотров.

- Сижу, бойкотирую процесс саморазвития. Ищу в себе приятные нотки лаванды и коры дуба, - сообщил в микроблоге артист. На фото Дмитрий предстал в образе ретрового брутала, на одной из щиколоток – татуировка с миленьким сердечком.

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Сижу, бойкотирую процесс саморазвития. Ищу в себе приятные нотки лаванды и коры дуба.
330496 отметок «Нравится»2843 комментариевInstagram

Поклонники мгновенно подхватили иронию Нагиева. «Напишите адрес, я рядышком сяду бойкотировать!», «Дмитрий, вы супер, попали прямо в бренд сезона», «Прикид – огонь», «Ну, наконец-то оделся нормально!», «Крутой парень в косухе и бейсболке, без носков», «Изолента помогла татушку набить?», «Дима, у вас браслет с руки на ногу сполз», «Какая уже лаванда на шестом десятке?! А кора дуба крепит», «Добавьте нотку сандала, плиз», «Встань с земли, простудишь перчик», - ответили они в комментариях.

Напомним, недавно стало известно, что Дмитрий Нагиев исполняет роль главного героя в картине «Родина». Режиссер Сарик Андресян организовал съемки в Лос-Анджелесе. Сразу после этого 52-лентий артист отправиться на съемочную площадку к другому режиссеру – Петру Буслову, который намеревается сделать фильм под рабочим названием «Бумеранг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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