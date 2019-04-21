«Прикид - огонь!»: Дмитрий Нагиев нашел идеальный брутальный стиль

Популярный актер и шоумен опубликовал в Instagram очередной пост, который за короткое время набрал более 300 тысяч просмотров.

- Сижу, бойкотирую процесс саморазвития. Ищу в себе приятные нотки лаванды и коры дуба, - сообщил в микроблоге артист. На фото Дмитрий предстал в образе ретрового брутала, на одной из щиколоток – татуировка с миленьким сердечком.

nagiev.universal Сижу, бойкотирую процесс саморазвития. Ищу в себе приятные нотки лаванды и коры дуба.

Поклонники мгновенно подхватили иронию Нагиева. «Напишите адрес, я рядышком сяду бойкотировать!», «Дмитрий, вы супер, попали прямо в бренд сезона», «Прикид – огонь», «Ну, наконец-то оделся нормально!», «Крутой парень в косухе и бейсболке, без носков», «Изолента помогла татушку набить?», «Дима, у вас браслет с руки на ногу сполз», «Какая уже лаванда на шестом десятке?! А кора дуба крепит», «Добавьте нотку сандала, плиз», «Встань с земли, простудишь перчик», - ответили они в комментариях.

Напомним, недавно стало известно, что Дмитрий Нагиев исполняет роль главного героя в картине «Родина». Режиссер Сарик Андресян организовал съемки в Лос-Анджелесе. Сразу после этого 52-лентий артист отправиться на съемочную площадку к другому режиссеру – Петру Буслову, который намеревается сделать фильм под рабочим названием «Бумеранг».